Chelsea, Diego Costa için beklemeye son verip, transfer görüşmeleri için hazır olduğu bilgisini verdi

Yaz aylarında harareti artacak transfer dönemi için Chelsea, hazırlıklarını bitirmek üzere. İspanyol futbolcu için Çin’den gelen yüksek meblağlı tekliflerinin yanında kulüp yine de diğer kulüplerle görüşmek istiyor.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece üç gol attı ve buna rağmen ocak ayında Çin Süper Ligi takımlarından Tianjin Quanjian’dan transfer teklifi aldı. Costa’nın Londra’daki hayatından memnun olmadığını belirtmesi de transfer listesinde bulunduğu kulüpleri hareketlendirdi. Futbolcunun bu açıklamaya buna rağmen Chelsea’de mutlu olduğunu eklemesi ise kulübüyle sözleşme yenilemeye açık olduğunu gösteriyor.