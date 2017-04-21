Borussia Dortmund kulübü, geçen hafta Şampiyonlar Ligi’ndeki Monaco maçı öncesinde bombalı saldırıya uğramıştı. Saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen bir kişi gözaltında!

Almanya Federal Savcılığı, Dortmund otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili bir açıkla yaptı. Sergej W. isimli Almanya ve Rusya vatandaşlığına sahip bir kişi, Tubingen yakınlarında Polis Özel Birimi (GSG9) tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bu tutuklama büyük yankı getirirken Bild ve Spiegel, 28 yaşındaki Sergej W.’nin Borussia Dortmund’un hisse değerinin düşürme amacıyla böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Saldırıdan hemen sonra Dortmund’un borsada değer kaybettiği ve Sergej W. isimli şüphelinin hisseler üzerinde manipülasyon yaparak 3,9 milyon avro kazandığı öne sürüldü.

Geçen hafta gerçekleşen saldırıda Borussia Dortmund takım otobüsü yanında üç kez bomba patlamış ve otobüsün camları kırılmıştı. Futbolculardan Marc Bartra yaralanmış ve geçenlerde ameliyat olmuştu.