Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Anderlecht’i uzatlamar sonunda 2-1 yenerek yarı finale kalmayı başardı. Ancak Zlatan Ibrahimovic ve Marcos Rojo’nun sakatlıkları can sıkıyor!

Kırmızı Şeytanlar, dün kazanmış olabilir ancak iki kayıp yaşadı. Marcos Rojo maçın henüz 23’üncü dakikasında sakatlanırken takımın en golcü ismi Zlatan Ibrahimovic, dünkü karşılaşmada girdiği bir hava topu mücadelesinin hemen ardından talihsiz bir sakatlık yaşadı. 35 yaşındaki yıldız, sedye istemeden saha kenarına geldi. Jose Mourinho maç sonunda kayıplarla ilgili konuşurken iyimser görünmüyordu.

“Basit sakatlıklar olduğunu düşünmüyorum” diyordu Portekizli menajer. “Beklemek istiyorum ancak şu an iyi hissetmiyorum. İyimser olmak istiyorum ancak değilim” Manchester United’ın stoperlerinden Chris Smalling ve Phil Jones’un yaşadığı sakatlıklara Marcos Rojo da eklenince Mourinho’nun işi zor görünüyor. Chris Smalling ve Phil Jones, geçen ay başında milli takımdan sakat dönmüştü. “Milli takımların hazırlık maçları yapmasına karşıyım” diyordu Mourinho. “Milli takımların organizasyonların final safhasından önce hazırlık maçı yapması mantıklıdır ancak sezon ortasında zaten eleme maçı yapıyorsunuz, üzerine hazırlık maçı düzenlemek mantıksız. Bu maçlar, genelde büyük karşılaşmalar da olmuyor. Bu durumu sevdiğim söylenemez”

“ŞİMDİ CESUR OLMA ZAMANI”

Portekizli çalıştırıcı dün ise “Şimdi cesur olmalarının zamanı” diyordu. “Sakat olan ben olsaydım, yarın geri dönerdim. Jones ve Smalling için cesur olma zamanı. Takımımız için her şeyi yapıyoruz.”

Jose Mourinho, evinde oynadığı son dokuz Avrupa maçını da kazanmayı başardı. Bunlardan altısı Manchester United’ın başında gerçekleşti. Kırmızı Şeytanlar, Old Trafford’ta oynadığı son 26 maçında da mağlubiyet almadı ve Kasım 2011’den bu yana en uzun yenilmezlik serisine ulaştı.