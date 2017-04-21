Jurgen Klopp, 2014 yılında Liverpool’a transfer olan Türk kökenli futbolcu Emre Can’ı takımda tutmaya kararlı

Emre Can, 2009 yılından bu yana aralıksız olarak Almanya Milli Takımı forması giyiyor. Joachim Löw tarafından A takım kadrosuna da alınan 23 yaşındaki futbolcu, Premier Lig’de sahaya çıktığı 27 maçın 21’inde ilk 11 olarak bulundu ve toplamda 1924 dakika oyunda kaldı. Bu maçlarda 4 golü ve 2 de asisti bulunuyor. Klopp, Emre’nin en çok hırslı oluşunu ve dayanıklılığını beğendiğini sık sık dile getiriyor.

Jürgen Klopp, futbolcusuyla bu yaz sözleşme yenilenmesi için kulüp yöneticilerine talimat verdi. Zira sözleşmesinin bitmesine kısa bir süre kala yapılacak anlaşmanın kulüp için riskli olacağını düşünüyor. Emre Can, mart ayında sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada önceliğinin para olmayacağını söylemişti.