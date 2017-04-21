Rooney, Manchester United’ı “bela”dan kurtaracak!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Anderlecht’e karşı uzatlamarda 2-1 kazanan Manchester United, yarı finale önemli sorunlarla çıktı

Zlatan Ibrahimovic ve Marcos Rojo’nun sakatlıkları Mourinho’yu önemli bir sorunla baş başa bıraktı. Maçtan sonra yaptığı açıklamada “Basit sakatlıklar olduğunu düşünmüyorum” diyen Portekizli menajer, karamsar olduğunu itiraf etti.

Takımda Chris Smalling ve Phil Jones da geçen ay başında milli takımdan sakat dönmüştü. Milli takımların hazırlık maçlarına tepki gösteren Mourinho, futbolcularını cesur olmaya davet etti. Onların arasından önceliğiyse Wayne Rooney’e verdi: “Başımız dertte ve ona her zamankinden çok ihtiyacımız var. Onun dövüşçü ruhu takım için çok önemli. O, tanıdığım en iyi savaşçılardan biri. Deneyimiyle bana yardımcı olacağına eminim.”