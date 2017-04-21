Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Neymar, Time Dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 insanından biri olarak gösterildi

Neymar’ın Barcelona ve Brezilya için önemli olduğunu biliyorduk ancak bu kadar etkili olduğuna dair fikrimiz yoktu. 25 yaşındaki futbolcu, Santos günlerinden bu yana dünyanın en iyi futbolcusu olacak etiketiyle yaşıyordu. Neymar, LeBron James veTom Brady’yle birlikte Time Dergisi’nin yeryüzündeki en etkili 100 insanından biri olarak gösterildi.

“Neymar, hâlâ genç bir futbolcu ve dünyanın en iyi futbolcusu olma yolunda ilerliyor” diyor David Beckham Time Dergisi’ne. “Neymar, jenerasyonunun taraftarın sürekli topu ayağına almasını istediği kişi. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun artık bir rakibi var ve Neymar, zirveye çıkmak üzere”

“YÜZDE 1 ŞANS YÜZDE 99 İNANÇ!”

Barcelona, Paris Saint-Germain’i 4-0’ın rövanşında 6-1 kazanarak tur atlamayı başarmıştı. Bu sadece bir tur atlama değildi, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçı 4 farklı geride kapatarak bir üst tura yükselen ilk takım olma anlamına geliyordu. O maçta iki gol atan Neymar’ın ertesi gün Barselona şehrinin merkezinde dev bir fotoğrafı vardı; maç öncesinde söylediği “Yüzde 1 şans, yüzde 99 inanç” sözüyle birlikte. Avrupa’nın devlerinde top koşturmuş ve İngiltere Milli Takımı’nın kaptanlığını uzun yıllar yapmış Beckham da bu maça dikkat çekiyor. “PSG maçı öncesinde Barcelona’nın geri dönebileceğinden şüpheliydim” diyor İngiliz ikon. “Neymar, o maç takım arkadaşlarına yaptığı yardımla unutulmaz galibiyetin mimarı oldu.”

Neymar, 25 yaşına gelene kadar birçok kez omuzlarına fazlasıyla yük binmiş bir oyuncu. Santos günlerinde Pele tarafından birçok kez Messi’den iyi futbolcu olduğu iddia edildi. Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’nda ülkesinin en büyük umuduydu, Rio’da düzenlenen 2016 Olimpiyat Oyunları’nda olduğu gibi. Neymar, olimpiyatlarda ülkesini zafere taşımayı başardı. 2015’te Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi kupasına uzanmasına yardım ettiği gibi. Barcelona formasıyla 100’üncü golüne ulaşalı çok olmadı. Üstelik bu gol sayısına, Lionel Messi’den bile kısa zamanda olaştı. Arjantinli’den iyi mi bilmiyoruz ancak Messi ve Ronaldo’dan sonra o tahtın en büyük adayı olduğuna şüphe yok!