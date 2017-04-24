Antonio Conte: “Arıyorum ama bir kusurunu bulamıyorum!”

Chelsea yıldızı N’Golo Kante, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) tarafından “Yılın futbolcusu” seçildi.

Bu yıl ödülün adayları arasında bulunan Eden Hazard, Zlatan Ibrahimovic, Alexis Sanchez, Harry Kane ve Romelu Lukaku’yu geride bırakan Fransız orta saha oyuncusu ödülünü dün gece düzenlenen törenle aldı. 26 yaşındaki futbolcu Chelsea’de oynarken bu ödülü kazanan John Terry (2005) ve Eden Hazard’dan (2015) sonra üçüncü futbolcu oldu.

Geçen sezon Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Kante, yaklaşık 30 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Temmuz 2016’da Chelsea’ye transfer olmuştu. Mavi-beyazlı formayla bu sezon ligde 31 karşılaşmada oynadı ve bir gol, bir asistlik performans sergiledi.

Kante ödülü alırken yaptığı konuşmada, “Meslektaşlarım tarafından seçilerek bu ödüle layık görülmek benim içim son derece kıymetli. Bana yardımcı olan herkese sonsuz teşekkürler. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Kupada ve ligde şampiyon olabilmek için çok çalışıyoruz. Arsenal maçında da ligde kalan maçlarımızda da sınırlarımızı zorlayacağız” dedi.

Conte ise futbolcusunu şımartmak istemediğini ancak aramasına rağmen bir kusurunu bulamadığını söyledi. “Elimden gelen ancak kalitesini mükemmelleştirmek olur. Bu da takım için değil, onun için. Zira kendisi bu sezon elde ettiğimiz başarıda kilit rollerden birinde bulunuyor.”

PFA tarafından yapılan oylamada, Chelsea’nin en yakın takipçisi Tottenham ile bu sezon ligde 31 maça çıkan ve 16 kez rakip fileleri havalandıran 21 yaşındaki Dele Alli de üst üste ikinci kez “Yılın genç futbolcusu” seçildi.