Arjantinli yıldızın, Real Madrid’e uzatma dakikalarında attığı gol, kariyeri boyunca oynadığı tüm resmi maçlarda 500’üncü golü oldu.

Daha önce Cristiano Ronaldo’nun aştığı 500 gol barajının arkasına geçmeyi başaran Messi, bu başarısını formasını çıkarıp, Bernabeu’daki taraftarlara göstererek kutladı. Messi gollerinin 450’sini Barcelona formasıyla, 50’sini milli takımı için attı.

Luis Enrique, futbolcusu için “tarihin en iyisi” yakıştırmasını yaptı. “Çok futbolcu izledik ama onun kadar zevk veren başka birini gördüğümüzü sanmıyorum. Performansıyla oyunun tamamını güzelleştirdi ve sayesinde harika bir maç oldu.”

Dünya futbol tarihinde daha önce resmi maçlarda 500 gol atmayı başaran Pele, Gerd Müller, Ferenc Puskas, Alfredo Di Stefano başta olmak üzere 26 futbolcu bulunuyor. Ronaldo, 500’üncü golünü 2015’te, Şampiyonlar Ligi maçları sırasında kırmıştı. Portekizlinin an itibarıyla 539 resmi gole sahip.

5 gollü ve 1 kırmızı kartlı El Clasico’da kazanan 3-2’lik skorla Barcelona oldu. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında heyecan yeniden arttı. Barcelona puan tablosunda, bir maç eksiği bulunan Real Madrid’in averajla üstüne çıkarak liderliği aldı.