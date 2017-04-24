Philipp Lahm, kariyeri için “müthiş” bir final planlıyor

Şubat ayında futbolu sezon sonunda bırakacağını açıklayan Philipp Lahm, kalan tüm gücünü kupa kaldırmak için harcayacağını söyledi

Çarşamba günü Borussia Dortmund karşısında Almanya Kupası yarı final maçına çıkacak olan Bayern Münih kaptanı, 20’nci kupasını kaldırmak istiyor. “Kolay bir maç olmayacağının farkındayım ama kariyerim boyunca bunun gibi zorlukları aşarak ilerledim. Berlin’de final maçına çıkmayı çok istiyorum. Eğer bunu yapabilirsek kariyerim için de müthiş bir final olacak.”

33 yaşındaki futbolcu maç için ayrıca motive olmaya ihtiyaç duymadığını, Bayern Münih forması giydiği son dakikaya kadar elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu sözlerine ekledi. “Kimse benden futbolu bırakacağım için duygusallaşmamı beklemesin. Şu an vakti değil. Rakibimiz, başta Aubameyang olmak üzere çok güçlü futbolculara sahip. Hücumlarını durdurmak pek de kolay olmayacak.”