Süper Lig futbolcusunun soygunlu, silahlı, hapishaneli hayat hikayesi!

Almanya’daki Türk futbolculardan bahsedildiğinde adı geçiyordu. Fakat çete kurup kumarhane soyduğu gerekçesiyle tutuklandı. Üç yıl dokuz aya mahkum olduktan sonra futbolla hayata yeniden başlayan ve Rizespor’a transfer olan Süleyman Koç, sıra dışı hikayesini anlatıyor…

Bugün annem ziyaretime geldi. Zayıflamış. Her zamanki gibi endişeli. Başıma bir iş gelmesinden korkuyor. Başta konuşmaya utanıyordum ama artık iyi görünmeye çalışıyorum, sözler veriyorum. “Buradan kurtulduğumda eskisinden çok daha iyi olacağım, büyük paralar kazanacağım, artık çalışmayacaksın, güzel yaşayacaksın…” Hiçbiri umurunda değil. Yine defalarca dikkatli olmamı söyledi. Anlamıyor. Dikkat edecek bir şey yok. Hepimiz aynı çukurdayız. Karışmamaya çalışıyorum ama kavga her zaman var.

Aramızda katiller, gaspçılar, tecavüzcüler var. Kimseye “Neden buradasın?” diye soramıyorsun. Bana da sormadılar ama korktuklarından değil, sormalarına gerek kalmadı. Beni televizyon kanallarında, gazetelerde çıkan haberlerden tanıyorlar. Onlar için “Soyguncu futbolcu”yum. Kardeşimle birlikte altı kumarhane soygununa karıştım. Mahkemede beş kez dediler ama aslında altı! Hakime de böyle söyledim.

“Yaptığım her şeyi anlatırım ama yanımda kimlerin olduğunu, neler yaptıklarını söyleyemem” dedim. “Bana bildiklerinizi sorarsanız ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ derim” dedim. Öyle de yaptım. “Cezan çok ağır olacak, farkındasın değil mi?” diye sordu. “Evet” dedim. “Babam küçükken arkadaşlarımızı satmamamız için annemizin üzerine yemin ettirdi, bozamam. Kardeşim de bozmaz.” Bozmadı da.

Bizim konuşmamamızdan faydalanan çetenin diğer yedi üyesi “Liderimiz Süleyman’dı, kardeşi üzerinden bizi örgütledi, Berlin’de çok büyük bir aileleri olduğu için korkup dediklerini yaptık, paraları da onlar aldı” deyip serbest kaldılar. Hiçbiri reşit değil. Ben 21 yaşımdayım ve 12 yılla yargılanıyorum. Babamın tuttuğu avukat, cezayı beş yıla indirebilmesinin mucize gibi bir şey olacağını söylüyor. Beni o da kurtarmaz. Beş yıl ara verdikten sonra futbolculuğa devam edemem. Sürekli düşünüyorum ama futboldan başka bir şey de bilmiyorum. Belki biraz garsonluk…

KARDEŞİM SERGEN’E HAYRANDI, BEN DE RIBERY’YE!

Babam bir hastanenin yemekhanesinde çalışıyor. Annem de aynı yerde. Kardeşimle birlikte okuldan çıktıktan sonra onların yanına giderdik. Babam bizi çalıştırırdı. Bulaşık yıkama, patates ve soğan soyma, malzemeleri taşıma gibi işler… Arkadaşlarımızla bilgisayar oyunu oynamak varken oraya gitmek eziyetti. Derslerimiz kötü diye yapıyordu öyle. Çünkü aklımız hep futboldaydı.

Kardeşim benden 11 ay küçük, adı Sedat. Babam ikimizin de futbolcu olmasını hayal ediyordu. Sedat benimle kıyaslanamayacak kadar yetenekliydi. Sol ayağı müthişti, 10 numara oynuyordu. Hayranı olduğu için Sergen’i taklit etmeye çalışırdı. Ben Ribery hayranıydım. Babam ikimizi de her sabah 7’de kaldırıp koşuya götürürdü. Sedat için bu zulümdü ama ben severdim. Koştuktan sonra parkta orta açıp, şut çekerdik, babamın ayağından topu almaya çalışırdık. Yaşım daha beş! Babam da eskiden Berlin’in amatör kümesinde futbol oynamış ama yanımızda kendisini profesyonel antrenör sayıyordu. Sonunda bizi Fenerbahçe Berlinspor’a yazdırdı ama peşimizi hiç bırakmadı.

Ben ne derse yaptım ama Sedat öyle değildi. Çalışmayı hiçbir zaman sevmedi. Babamın fırçalarına, annemin yakınmalarına rağmen para harcamaktan, arkadaşlarıyla buluşmaktan, gezmekten hiç vazgeçmedi. Sonra sevdiği şeylerin yanına kadınlar ve uyuşturucu eklendi. Ne yaptıysak zapt edemedik. Sonunda babam onu bir gün tekme tokat evden kovdu.

Ona karşı kalbim hep çok zayıf. Evden kovulduktan sonra daha beter pisliklere bulaştı. Berlin’de Arapların işlettiği bir kumarhaneyi soyup tutuklandı. 16 yaşında olduğu için ıslah evine gönderdiler. Altı ay yatıp çıktı. Almanya’da suç işleyen çocuklara devlet yardım eder. Sedat’ı bir eve yerleştirdiler. Ben de ona evine harcaması için babamdan gizli para vermeye başladım. O sırada oynadığım SV Babelsberg’den iyi kötü bir şeyler kazanıyordum. Kendime bir araba almıştım, kardeşime bakıyordum, anneme veriyordum; kendimi baba gibi hissediyordum. Sadece para vererek baba olunmayacağını biliyorum. Ben de kardeşime göz kulak olmak için sürekli evine gitmeye başladım ama tek misafiri ben değildim.

ROBIN HOOD GİBİ AMA BİRAZ FARKLI!

Arkadaşları neredeyse onunla yaşar hale gelmişti. Eve kadın çağırıp uyuşturucu partileri düzenlemeye başladılar. Benden aldığı paralarla bunları yaptığı için Sedat’a çok sinirleniyordum ama dayanamayıp yine veriyordum. Bir süre sonra verdiğim paralar onları kesmedi. Yanımda planlar yapmaya başladılar. İnsanlardan haksızlık yaparak para alanlardan o paraları geri alacaklardı. Robin Hood gibi ama biraz farklı! Para zenginlerden alınıp fakirlere değil, kadınlara ve eroine verilecekti! Bana kardeşimin borçlarını temizleyeceklerini söylemişlerdi. İstedikleri tek şey, onları soygun yapacakları yere arabamla bırakmamdı. “Tamam” dedim.

Onları altı kez gecenin geç saatlerinde soyacakları kumarhanelerin önüne bıraktım. Önceden kaçacakları yerleri belirleyip polis çekilene kadar oralarda saklanıyorlarmış. Benim görevim sadece aralarından seçtikleri dört kişiyi bırakıp dönmekti, gerisini bilmiyorum. Buna üç ay kadar devam ettik. Vicdan azabı çekiyordum, geceleri uyuyamıyordum ama devam ediyorduk. “Hayır” diyemedim.

Bir akşam hep birlikte Sedat’ın evindeyken acayip bir ses duyduk. Bir anda çelik yelekli, maskeli adamlar kapıdan, camlardan eve girmeye başladı. Neye uğradığımızı şaşırdık! Kafalarımıza siyah renkli poşet gibi bir şeyler geçirip vurmaya başladılar. Yüz üstü yere yatırıp ellerimizi arkadan kelepçelediler. O sırada biri kafama tekme attı. Burnum kırıldı.

Kafamdaki şeyi çıkardıklarında nezarethane gibi bir yerdeydim. Sorguya çektiler ama konuşmadım. Çok sinirliydiler. Biraz da orada dayak yedim. Hiç tepki göstermedim çünkü rahatlamıştım. Her soygunda birine bir şey olacak diye ödüm kopuyordu. Ya birini öldürecekler, ya biri ölecek.

Sorgudan sonra beni hücre gibi bir yere attılar. Bir masa, bir dolap, bir de yatak. Uzun bir süre öylece durdum. Zaman geçmedi. Akşam mı, sabah mı onu bile bilmiyordum. Kimseyle konuşmama izin vermiyorlardı. Diğer çete üyelerine haber gönderip ağız birliği yapabilirmişim. Sadece düşünüyordum. Ne oldu? Ne olacak? Ne yapabilirim? Dört ay orada kaldım. Tek başıma. Dilekçe yazıp kütüphaneden kitap aldım, kağıt kalem isteyip mektuplar yazmaya başladım. Anneme, babama, kuzenime, sevgilime…

Sevgilimin ismi Swaran. O da bizim gibi Almanya’da yaşayan göçmenlerden. Olan biteni başından beri biliyor. Finlandiyalı. Beni bu halimle bile seviyor. Değil 12 yıl, ömür boyu da mahkum olsam beni terk etmeyeceğini söyledi. Güvendiğim birkaç insandan biri. Haberlerini alıyorum, annemin yanından ayrılmıyormuş. Mahcup oluyorum ama elimden bir şey gelmiyor. En kötüsü de bu.

Kalabalık bir ailem var. Türkiye’de, İskenderun’da da akrabalarımız var ama en yakınlarımızın çoğu Berlin’de. Herkes birbirine yakın oturuyor. Onlarla maç izlemeyi özlüyorum. En çok da babaannemi kızdırıp küfür ettirmeyi! Bizde herkes Beşiktaşlı ama babaannem kadar değil. O biraz değişik bir kadın. Babam maçları evde izleyebilmek için dekoder aldı ama kahvehanede maç izlemek daha zevkli oluyor. Babaannem hepimizden önce gidip önden maç birasını içiyor. Maçın saati yaklaşınca okey oynamayı yasaklıyor, televizyona en yakın yere oturuyor. “Bugün Beşiktaş iyi değil” gibi bir şey söylersen tamam! Neyse ki artık herkes onu tanıdığı için kavga çıkmıyor.

HAPİSHANEDE 78 KİLODAN 106 KİLOYA ÇIKTIM

İkinci duruşmada herkes salondaydı. Kardeşimle birlikte arkadaşlarını da ilk defa orada gördüm. Duruşmadan önce verdikleri ifadeler okunduğu zaman yüzümüze bakamadılar. Ben yine de onları suçlayacak bir şey söylemedim. Tutukluluk halimin devam etmesine karar verildi. Diğerleri bir duruşmaya daha çıkacak. Haberlerden yine arkadaşlarımı satmadığımı duydukları için hapishanedekilerin gözüne girdim. Bana gerçek bir çete lideriymişim gibi davranıyorlar ama daha yakın olduğum abilerden her gün fırça yiyorum. “Konuşsana oğlum! Senin anan ağlayacağına onların anası ağlasın” diyorlar. Haklılar aslında ama babam aynı fikirde değil. Olan biteni anlatırsam bana kızacak biliyorum. Ne zaman bu konuyu açsam “Hak yerini bulur, sen dürüstlüğünü bozma” diyor. Tutuksuz yargılanmam için sağdan soldan borç bulup kefalet vermeyi bile önerdi ama mahkeme kabul etmedi.

Babam yine haklı çıktı. Mahkeme benim çete lideri falan olmadığımı anlamış. Yine de bu haltları reşit olduğum dönemde yediğim için serbest kalamıyorum. Üç yıl dokuz aya mahkum oldum. Hapishanenin müdiresi bütün mahkumlarla tek tek ilgileniyor. Benimle de defalarca konuştu. Üç yıl dokuz ay sonra çıktığımda yeniden futbolcu olabilirim. Dokuz ayı zaten yattım, oradan kazanıyorum ama dokuz aydır da antrenman yapmıyorum. Vücudum harekete alışkın olduğu için burada sürekli kilo alıyorum. Bu kadar zamanda 78 kilodan 106 kiloya çıktım. Kilo için az geliyor ama dokuz ay bana dokuz yıl gibi geldi. Artık bahçeye çıktığımda koşmaya başladım. Bahçe küçük ama temiz havada koşmak iyi geliyor. Odada olduğumda da dolabımı kaldırıp indiriyorum; üzerime çöp poşeti, kazak, ceket, ne bulursam üst üste giyip odanın içinde koşup zıplıyorum. İnsanın başı dönüyor! Rejim de yapıyorum. Burada hiç zor olmuyor. Kendimi iyi hissediyorum.

Kapalı cezaevinde bir yılım dolduğunda beni değerlendirdiler. Müdire hanım beni yanına çağırıp hapishaneden çıktığımda neler yapmak istediğimi sordu. Beni koşarken görmüş. Futbol oynamaya devam edeceğimi ama eski kulübümün beni kabul edip etmeyeceğini bilmediğimi söyledim. Hapishanede çok fazla sporcu varmış. Bana “Vereceğim şansı iyi değerlendirirsen hepsi için iyi olacak” dedi. Babam kefaletim için 10 bin avro ödedi ve açık cezaevine geçtim. Müdirenin bahsettiği fırsat da burada doğdu. Bana birkaç saatliğine dışarı çıkma izni verdi ve kulübüme gittim. Teknik direktörümüzü görünce çok utandım ama defalarca çalıştığım şeyi sonunda söyledim: “İsminizi kirlettiğim için çok utanıyorum, ne olur beni affedin.” Bana “Herkes hata yapabilir. Takım için en çok çalışan sendin. Seni geri istiyorum” dedi. Mutluluktan ne yaptığımı hatırlamıyorum ama galiba ağladım.

SV Babelsberg’le hapishane arasındaki yazışmalar bittikten sonra bana antrenmanlara gidebilmem için düzenli olarak izin vermeye başladılar. Kulüpteki herkes bana çok iyi davranıyor. Teknik direktörümüz kulüpten ayrıldı ama beni o kadar güzel anlatmışlar ki yeni gelen teknik direktör de onlarla çalışmama izin verdi. Kilolarımdan dolayı zorlanıyorum, çok koşmak için nefesim yetmiyor ama çalışıyorum. Hatta hapishaneye döndüğümde kendi kendime çalışmaya devam ediyorum. Çok ağrılarım oluyor ama kimseye söylemiyorum.

Hapishane yöneticileri de benden memnun kaldıkları için antrenmanlardan sonra ailemin yanına gidip akşam 10’da teslim olabileceğimi söylediler. Artık ayda dört gün de hafta sonu iznim var. Cuma günleri kulüpten çıktıktan sonra geceyi evde geçiriyorum, bir sonraki gün akşam gelip teslim oluyorum.

Akrabalarım beni affetmeye başladı. Onların yanındayken mahkum değilmişim gibi yaşıyorum ama çok yakın olmadıklarım benden çekiniyor. “Sen şu soygun yapan futbolcu musun?”, “Cezaevinden nasıl çıktın?” diye soruyorlar. Bazıları güya bana çaktırmadan beni yanındakilere gösteriyor. Aralarında fısır fısır konuşuyorlar. Cezaevindeki psikoloğum böyle olacağını söylemişti. “Bence anlattığın kadar arkadaşın yok” demişti. Kendimi yalancı gibi hissettiğim için kızmıştım ama gerçekten öyleymiş. Hapishaneye girmeden önce hep borç verdiğim arkadaşlarım orada beni hiç merak etmedi. Bazılarıyla hapishaneden çıktıkça karşılaştım. Bana çok soru sordular ama sadece “Bir mektup yazmak çok mu zordu?” dedim. Artık sormuyorum. Gerek yok.

FATİH TERİM BENİ İZLETİYOR, RAPORLARIMI TAKİP EDİYORMUŞ!

Menajerimin Paderborn başkanıyla arası çok iyi. Benim için bir görüşme ayarladı. Ben de müdiremize durumu anlatıp özel izin aldım. Başkanın odasında sadece üçümüz vardık. Ona her şeyi anlattım. “21 yaşımdaydım, her şeyden ben sorumluyum” dedim. “Bir kere hata yapana eşek, ikinci kez yapana eşşek oğlu eşşek derler. Bir daha aileme laf getirmem” dedim. “Bana bir şans verirseniz gurur duyacağınız işler yapacağım” dedim. Bana inandı. “Sana söz, ne zaman çıkarsan çık seni takıma alacağım” dedi. Cezam bitmeden böyle bir şey olmasını beklemiyordum. Takım şu an Bundesliga 2’de. Orada beni daha çok insan izleyecek. Kilo vermeye başladım. Ağrılarım da azaldı.

Hapishaneden çıkar çıkmaz Paderborn’a gittim. İlk günlerde takıma giremedim, sonra yedek kulübesinde oturmaya başladım ama en sonunda oldu. Zaman geçtikçe daha fazla sahada kalmaya başladım. Çok yetenekli bir futbolcu sayılmam ama düdük çaldığında deli gibi koşup arkadaşlarıma yardım ettim. Türkiye’de olsam nasıl olurdu bilmiyorum. Almanya’da yabancı olmak kolay değil. Beni dışladıklarını söyleyemem ama hani bazı şeyleri hissedersiniz ya, öyle işte. Diğerlerinden daha çok çalışmazsam takıma giremeyeceğimi biliyorum. Çok güçlü bir takımımız vardı, ben de güçlü olduğumu gösterdim. Takıma ligin ikinci yarısında gelmiştim ama iki gol atıp iki de asist yaptım. Takımımız sezon sonunda Bundesliga’ya çıktı. Benim payım çok görünmese de onlarla iki maç kazandığımız için herkesin sevdiği bir futbolcu oldum.

Sedat kendini toparlamaya başladı. Soygun işinden o da iki yıla yakın ceza yemişti, bitti. Arkadaşları da çoktan çıktılar ama artık onlarla görüşmüyor. Güzel bir işe girdi. Uyuşturucudan kurtuldu. Nişanlandı. Daha iyi olacak.

Ben de daha iyi olacağım. Hapishaneye girdiğimde 21 yaşımdaydım. Çocuk değildim yani, kimse beni yoldan çıkarmadı. Yoldan çıkan bendim. “Hayır” dediğin için insan kaybetmiyormuşsun, psikoloğumdan öğrendim. Korkak biri olmadığımı sahada da gösterebileceğimi anladım.

Geçen ay Fatih Terim, Almanya’ya geldi. Buradaki Türk futbolcular için bir yemek verdi. Beni de çağırdı. Nasıl mutlu oldum anlatamam. Pek konuşamadım ama o konuştu. Beni izletip raporlarıma bakmış. Beğendiğini söyledi. Bir gün beni takıma da çağırsın diye dua ediyorum ama önce Bundesliga’ya çıkmam gerekiyor.

Bazen yaşadıklarıma inanamıyorum. Hapishane pislik gibi görülebilir ama öyle değil. Dışarıda daha çok pislik var. İnsan bilmediği şeylerden korkarmış. Benden de korkanlar oluyor. Bazen korktuklarını anlayınca sinirleniyorum ama yapacak bir şey yok. Çocuklar daha acımasız çünkü en çok onlar bilmiyor. Onlara sinirlenmiyorum. Etrafımdaki çocuklara yaşadıklarımı anlatıyorum. Durumu iyi olmayanlara sponsorumdan malzeme alıyorum. Başarılı olanlar için sponsorumu arayıp onlara da destek olmasını istiyorum.

Aileme “Maddi olarak bir şey düşünmeyin, istediğiniz gibi yaşayın” dedim ama onlar daha çok kalbimin zengin olmasına seviniyor. Onlardan iyi bir şey duymak için yapmayacağım şey yok. Artık benden utanmıyorlar.

Yazı Hilal Gülyurt

İllüstrasyon Mehmet Özdemir

FourFourTwo Arşiv