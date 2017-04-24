Manchester City maçlarında yapılan hakem hatalarından sonuncusu 33 yaşındaki futbolcuyu çileden çıkardı

Manchester City, FA Cup yarı final maçının uzatmalarında Arsenal’e 2-1 mağlup olurken finale Chelsea ve Arsenal kaldı. Bu sonuç en çok Yaya Toure’yi kızdırdı. Futbolcu yaptığı açıklamada “Hatalar hayatın olmazsa olmazı ama üst üste ve aynı şekilde yapılan hatalar beni ciddi anlamda hayal kırıklığına uğrattı. Üzgün ve kızgınım çünkü bu hatalar hayatlarımızı etkiliyor, çaresiz hissettiriyor” dedi.

Yaya Toure’nin bu konuya kızgınlıkla düşündüğü bir de çözüm önerisi var: “Perşembe günü karşımıza nasıl hakem hatalarını çıkacağını kestiremiyorum. En büyük korkum perşembe akşamı, maç sonunda yine benzer bir konuşma yapmak. Bir korkum da insanların hakkımızda kötü düşünmeye başlayacak olması. Sürekli şikayet ettiğimizde haksız görünen biz oluyoruz. Bu yüzden bence en iyisi hakemsiz oynamak. Kesinlikle daha adil bir maç olacaktır!”