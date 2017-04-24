Yunanistan Süper Lig’de PAS Giannina’yı 5-0 yenen Olympiakos, bitime bir hafta kala üst üste 7. olmak üzere 44. şampiyonluğuna ulaştı.

Olympiakos, 29’uncu hafta karşılaşmasın kazanarak en yakın rakibi PAOK’a 6 puanlık fark attı ve Karaiskakis Stadı’nda oynanan maçta şampiyonluk turu attı. 1925 yılında kurulan kulüp, bu galibiyetle 44’üncü kupasını kazanmış oldu.

Yunanistan Süper Lig’inde Olympiakos’un dışında Panathinaikos’un 20, AEK’in 11, Aris’in 3, PAOK’un 2 ve Larissa’nın 1 şampiyonluğu bulunuyor. Kırmızı beyazlı kulübün bu başarısı Avrupa’daki futbol ligleri için de kırılması zor bir rekor yaratmış durumda ancak kulüp aynı başarıyı Avrupa takımlarına karşı göstermekte zorlanıyor.