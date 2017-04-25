Her transfer döneminde adı Türkiye’den kulüplerle anılan Nuri Şahin, Borussia Dortmund’la iki yıllık daha sözleşme imzaladı

Her fırsatta kulübüne olan bağlılığını vurgulayan futbolcu bugün attığı imzayla sözlerini doğruladı. Henüz 16 yaşını doldurmadan altyapısından yetiştiği kulübün formasıyla Bundesliga’ya yükselen futbolcu kulüp taraftarları ve futbol eleştirmenleri tarafından da takdir ediliyor.

2001 yılından itibaren takımla birlikte kaldırdığı kupaların yanında “Ligin en genç golcüsü” unvanını almıştı. 2010-2011 sezonunda Bundesliga’da sezonun futbolcusu seçilen Nuri Şahin, Real Madrid ve Liverpool maceralarının ardından yeniden Dortmund’a dönmüştü.

Dortmund kulübünden sözleşmeyle ilgili duyuruya ”Nuri’nin bizimle kalmasından dolayı çok mutluyuz. Kendisi iyi bir insan ve Dortmund’u yüreğinde yaşayan birisi” cümleleri de eklendi. İmzanın ardından konuşan futbolcu ise, ”Benim Dortmund’da neler hissettiğimi herkes biliyor. Şehirde, stadyumda taraftarlarla birlikte olmak hayatımın en büyük mutluluğu… Dortmund kulübü benim kalbim gibi” diye konuştu.

Sportif direktör Michael Zorc, ”Son 2 sezonu şanssız sakatlıklarla geçirmesine karşın iyileşip, genç takımımızın önemli bir parçası oldu. Umuyorum Nuri şimdiki sakatlığını da atlatıp sezon sonuna doğru formasına kavuşacak. Onun yüksek kalitesi, hem futbolcu olarak hem de insan olarak, bizim hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.