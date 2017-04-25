Eden Hazard, Messi ve Ronaldo’yu yakalamanın yolunu buldu!

Eden Hazard, 26 yaşında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun seviyesine ulaşmak için yapması gereken şeyi sonunda anladığını düşünüyor

Belçikalı futbolcu, Chelsea teknik direktörü Antonio Conte’nin kariyerinde yeni bir sayfa açtığını söylüyor. “Potansiyelimi daha iyi kullanmaya başladım ancak çok daha iyi olmam gerekiyor!”

Real Madrid’e transferi konuşulan futbolcu, İngiltere’nin en önemli gazetelerinden birine verdiği röportajda sözlerine şöyle devam etti: “Uzun zamandır beni destekleyen insanlardan ve futbolcu arkadaşlarımdan daha bencil olmam gerektiğini duyuyorum. Takım arkadaşım Cesc Fabregas da geçtiğimiz günlerde benim için böyle bir açıklama yaptı. Emin olun bunu söyleyen ilk kişi değil! Messi ve Ronaldo’dan daha büyük bir potansiyele sahip olduğumu düşünmesi bana gurur verdi. Bundan sonra daha fazla gol atmaya ihtiyacım var.”

Fabregas’ın önerisi Hazard’ın aklına yatmış görünüyor ancak bunun sonuçlarının ne olacağı konusu ciddi riskler taşıyor. Her fırsatta takımında bencil oyuncu istemediğini vurgulayan Conte, futbolcuya nasıl bir yaptırım uygular bilinmez ama futbolcunun sabıka defteri epey kalabalık. Mourinho’yla tartışması ve top toplayıcı çocuğu tekmelediği sahneler henüz hafızalardan silinmiş değil.