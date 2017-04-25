Manchester United, Manchester City ve Real Madrid, 18’lik kalecinin peşinde!

Dünya devleri, Milan’da sözleşmesinin bitmesine 12 aydan az bir süre kalan Gianluigi Donnarumma’ya imza attırmak için yarışa girdi

Manchester United, Manchester City ve Real Madrid’in ilgi gösterdiği Donnaruma için Milan da yeni bir sözleşme hazırladı. Yaşına rağmen Avrupa’nın en genç kalecilerinden biri olarak gösterilen Donnaruma’ya Milan’ın açtığı bütçe 3.5 milyon avro. Ancak diğer taliplilerinin piyasayı yükseltmesinden korkuluyor. Tahmin edilen rakamlar bu teklifin iki katı kadar.

1999 doğumlu İtalyan kaleci Serie A’da kendine bir isim yapmayı çoktan başardı. Birçok futbol eleştirmeni tarafından Gianluigi Buffon’un mirasçısı o. Bu durumun farkında olan diğer kulüplerse Milanlı yöneticilerin umutlarını azaltıyor. Her iki Manchester kulübü de kalecileriyle sorunlar yaşıyor.

Spekülasyona rağmen, AC Milan’ın yeni spor direktörü Massimiliano Mirabelli, genç yıldızın kalacağı konusunda kararlı. “Milan da adı geçen diğer kulüpler gibi bir dünya kulübü. Gianluigi de kulübüne bağlı bir genç. Onu ikna etmek zor olmayacak ancak menajeri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. O da bizim gibi futbolcusunun burada tarih yazacağına inanırsa sorun yaşamayacağız.”