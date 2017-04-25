İngiltere Championship ekiplerinden Newcastle United, sezon bitimine iki hafta kala Premier Lig’e çıkmayı garantiledi

İspanyol teknik adam Rafael Benitez’in çalıştırdığı Newcastle United, ligi ilk iki takım arasında bitirmeyi garantileyerek yeniden Premier Lig’de mücadele etmeye hak kazandı. 57 yaşındaki Benitez, birkaç dakika sevindikten sonra ilk açıklamasını yaptı: “Premier Lig’de yeterince güçlü olmak için hemen hazırlanmaya başlamalıyız.” Tabii ki konuşması bu kadar kısa değildi.

“Arkamıza bütün bir şehri aldığımızın farkındaydık ve bu bize sezon boyunca güç verdi. 2016’da takım küme düştüğünde verdiğim burada devam etme kararı hayatımın en doğru kararlarından biri olabilir. Newcastle’da yaptığımız her işle gurur duyuyorum.”

“Küme düşmek bir futbolcunun ve teknik direktörün başına gelebilecek en korkunç şeylerden biridir. Sarsıntılarını atlatmak hiç kolay olmadı. Takımın yarısını değiştirmek zorunda kaldık ama yine de hızlıca toparlandık. Başından beri bizimle olan her çalışanın ve taraftarın bunda büyük payı var.