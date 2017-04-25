Geçtiğimiz hafta perşembe günü Anderlecht’e karşı oynadığı maçta dizinden sakatlanan Zlatan İbrahimoviç ameliyata uğurlandı

Sakatlığının büyüklüğünün başından beri farkında olan yıldız futbolcu, her zamanki gibi durumundan yakınmak yerine üstesinden geleceği yönünde açıklamalar yapmıştı. Bu sakatlık Ibra’ya egosundan hiç bir şey kaybettirmedi. Tek ayağıyla da istediklerini yapabileceğini söyleyen futbolcuya ülkesinden de destek geldi. Dün oynanan maçta Malmö taraftarları Zlatan’ı tek bacağı da olsa takımlarında oynamaya davet etti.

Ameliyat için Amerika’ya giden 35 yaşındaki futbolcu için geçmiş olsun dileklerini ileten yüzlerce futbolcuya Ronaldo ve Ronaldinho da katıldı. Ronaldo kendisinin de bunun gibi sakatlıklara yabancı olmadığını, iradenin en büyük güç olduğunu söyledi. “Sana her zaman saygı ve hayranlık duydum. Daha güçlü döneceğinden şüphe etmiyorum!”

Ronaldinho ise eski takım arkadaşı için sosyal medya hesabında “Ortağım, bizleri oyununla yeniden büyülemelisin. Hızlıca toparlanmanı umut ediyorum. Yakında görüşürüz!” mesajını yayınladı.