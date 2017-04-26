Arsene Wenger: “Amacımız rakiplerimizi güçlendirmek değil!”

Arsene Wenger, Alexis Sanchez’e olan hayranlığını hiçbir zaman saklamayan Pep Guardiola’ya mesaj gönderdi

28 yaşındaki futbolcuya dün de Bayern Münih’in talip olduğu haberlerlerinin çıkması üzerine Wenger net konuştu: “Alexis Sanchez Arsenal’de kalacak!”

Şilili futbolcu bu sezon Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 24 gol attı ve bu da onu Premier Lig kulüpleri de dahil olmak üzere dünya devlerinin radarına soktu. Wenger bu konuya da açıklık getirdi: “Futbolcumu Premier Lig ekiplerine kesinlikle satmayacağız. Kulübümüzün kazanacağı paranın hesabını yaparak böyle bir karar vermeyeceğiz. Amacımız, mümkün olduğu kadar güçlü olmak, diğer takımları güçlendirmek değil!”

“İki taraf da bu anlaşmanın olmasını istiyor. Diğerlerinin umduğu gibi bir ayrılık olmayacak. Bu yaz yeni bir sözleşme imzalayacağımızdan eminim. Her şeyden önce o burada mutlu. Önemli olan da bu. Alexis özel bir oyuncu ve yeni kontratı da bu durumu göz önünde bulundurularak hazırlanacak.”

Arsenal, 2012’de Robin van Persie’nin yeni bir anlaşmayı reddetmesi ve Manchester United’a 24 milyon Pound karşılığında satılması üzerine benzer bir ikilemle karşı karşıya kalmıştı. Wenger, bu konuya da gönderme yaparak “Vazgeçilmez olduğunu düşündüğünüz futbolcularınızdan bazen vazgeçmek zorunda kalabilir ve daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Van Persie ile yollarımızı ayırdığımızda kulübümüz adına doğru karar verdiğimizi başarılı oluşumuzla anladık. Alexis’te durum farklı çünkü iki taraf da devam etmek istiyor.”