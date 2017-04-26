Borussia Dortmund’un gündeminde Pierre-Emerick Aubameyang’ın transferi var. Kulüpten yapılan açıklamada Emre Mor’un durumuna da değinildi

27 yaşındaki futbolcu, Real Madrid sevgisi karşılık bulamadığı için Paris’teki Saint-Germain’le görüşüyor. Fransız kulübü, Aubameyang için bütçesini 85 milyon avronun üzerine çıkardı. Menajerliğini üstlenen babası kulüple sıkı bir pazarlık halinde ancak futbolcunun kalbi hâlâ Real Madrid’den yana. Tüm bunlara rağmen sarı-siyahlı kulüp, futbolcusunu elinde tutmak için çabalamaya devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamada bu transferle birlikte sözleşmesi devam eden diğer futbolcular da değerlendirildi. Ousmane Dembele ve Emre Mor’un gelişimlerini tamamlamaları için büyük çaba harcandığına ve bu iki gencin Dortmund’un geleceği için çok değerli olduklarına değinildi.

Aubameyang bu sezon 40 maçta forma giydi ve toplamda 34 gol atmayı başardı.