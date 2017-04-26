Real Madrid, Gareth Bale’i sakatlıktan bir an önce kurtarabilmek için seferber oldu

Sakatlığının yaklaşık dört hafta süreceği açıklanan 27 yaşındaki futbolcu için sağlık ekibi bir araya gelerek sıkı bir çalışma programı hazırladı. Bale, ciğerlerinde yüksek rakımda çalışma etkisi yaratan özel bir maske kullanarak kuvvetlenecek.

Daha önce Premier Lig’de kalabilmek için Crystal Palace’ın takım halinde kullandığı bu yöntemi Türkiye’de sadece Emre Belözoğlu denedi. Maske solunum kapasitesini artırıp ve akciğerleri hareketlendirerek vücuda daha fazla kan pompalanmasını, dolayısıyla sorunlu bölgenin daha hızlı rehabilite olmasını sağlıyor. Tabii bu durumla baş edebilmek futbolcular için pek de kolay olmuyor. ETM adındaki maskeyi daha çok NBA yıldızları ve boksörler tercih ediyor.