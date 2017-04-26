Totti: “Benim gibi sadık olduğu için en iyisi Gerrard!”

Totti, verdiği röportajda sadakatinden dolayı Steven Gerrard’ı yüceltti: “O çok değerli bir şampiyon ve mükemmel bir örnek!”

İtalyan yıldızın röportajından öne çıkanlar şöyle:

“Kariyerime başka kulüplerde oynayarak devam etsem belki de çok daha fazla kupa kazanacaktım, farkındayım. Bunlara rağmen verdiğim hiçbir karardan pişman değilim. Roma forması giymek benim için en büyük ödül ve en büyük başarı oldu. Kulübüme gösterdiğim sadakatle gurur duyuyorum.”

“Roma’da oynamak çocukluk hayalimdi. Bu hayale hiçbir zaman ihanet etmedim. Bu kulüpte kaptan olmak benim için paha biçilemez bir gurur kaynağı oldu. Birçok çocuğun rüyasına girdim. Kariyerimi burada bitirmek benim için bir onurdur. En büyük zaferim bu.”

“Roma benim için sadece bir futbol kulübü değil, her ayrıntısıyla beni hâlâ büyüleyen koca bir şehir. Üzerinde yaşayan tüm insanlara, zor zamanlarımda yanımda olan herkese minnettarım.”