“Xavi, Tottenham’ın şampiyonluğunu engellemeye çalışıyor”

Dün yaptığı açıklamada Guardiola’nın Delle Alli’yi rekor bir ücretle transfer edeceğini söyleyen Xavi’ye Tottenham teknik direktörü farklı bir yorum getirdi

Xavi’nin kendisinden nefret ettiği için böyle bir iddia ortaya attığını söyleyen Mauricio Pochettino’ya göre amaç Tottenham’ın, dolayısıyla kendi başarısına engel olmak. “En kıymetli futbolcularımdan birinin dikkatini dağıtarak takımın birliğini bozmak isteyorlar. Bu yapılan şey için artık ‘düşmanlık’ dememizde bir sakınca görmüyorum.”

Düşmanlıklarını Espanyol’da geçirdiği döneme dayandıran Arjantinli teknik direktör Xavi’nin daha önce de benzer yöntemler denediğini söyledi. “Şimdi de Doha’dan buradaya müdahale etmeye çalışıyor. Onu çok iyi tanıyorum.”

Pochettino, bu yaz kendileri için önemli olduğunu düşündükleri hiçbir oyuncu satmayacaklarını çünkü paraya ihtiyaçlarının olmadığını söyledi. Bazı futbolcularımızla yollarımızı ayırırsak bu ancak yerlerine daha iyilerini alabileceğimize inandığımız için olur. Bu konuda taraftarlarımız bize güvenmeli. İyi şeyler yaptığımız birçok kulübün gözlerini futbolcularımıza dikmesinden belli!”