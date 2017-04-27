Kariyeri boyunca potansiyelinin sadece yüzde 50’sini kullandığını itiraf eden İtalyan yıldız, mükemmel olacağını düşündüğü bir 11 hazırladı

Kuşağının en yetenekli İtalyan futbolcusu olarak gösterilen Antonio Cassano, son olarak Sampdoria’da oynadıktan sonra futbolu bıraktığını açıklamıştı. Futbol oynadığı süre boyunca teknik direktörler, başkanlar ve hakemlerle başı birçok kez belaya giren Cassano, bunlardan sadece birine pişman.

La Gazzetta dello Sport’a röportaj veren futbolcu, “Futbolu seviyorum. Futbol sayesinde adam oldum. Ben futbola sadece yapabileceklerimin yüzde 50’sini verdim, oysa bana popülarite ve servet verdi. Ardımda kalan şeylerin arasından en çok pişman olduğum şey Riccardo Garrone’ya yaptıklarım. Bunun için kendimi asla affetmeyeceğim. Ölmeden önce özür dilesem de ve bu rahatlamam için yeterli değil.”

Röportajda Cassano’dan bir 11 oluşturması istendi. 4-2-2-2’yi tercih eden İtalyan, kadrosunu şöyle kurdu: “Dünyanın en iyi kalecisi olduğunu düşündüğüm Gigi Buffon, mutlaka takımımda olmalı. (Sadece Manuel Neuer ona yaklaşabilir.) Pendolino Cafu olacak, Sergio Ramos ve Alessandro Nesta’yı seçeceğim ve tabii ki rakiplerinin uykularını kaçıran Paolo Maldini! Roberto Carlos’u da istiyorum. Andrea Pirlo ve Guti de olmalı. (Guti de benim gibi yeteneğinin en fazla yarısını gösterebilmiş bir futbolcu. O da en az benim kadar suçlu. Yeteneklerimize haksızlık ettik.) Onların önünde de Zidane ve Totti olacak. Ben de onlarla birlikte olacağım!”

Cassano, teknik direktör tercihini ise kendisine önerilen Fabio Capello yerine Cesare Prandelli’den yana kullandı.