Inter Milan, Griezmann için Manchester United’la girdikleri yarışta zorlanmayacaklarını açıkladı zira artık arkalarında Çinliler var!

Bu sezon 56 puanla Serie A’daki şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan Inter fazla vaktini yeni sezonda rakiplerinin önüne geçmek için kullanmaya başladı. Transfer listesini uzun zaman önce hazırlayan kulüp scaut’ları listenin başına Atletico Madridli golcü Antoine Griezmann’ı koydu.

Kulübün Çinli sahiplerinden Suning Group’un yatırımını takiben bu yaz büyük çaplı bir revizyon planlıyor. A takımda yapılacak revizyona teknik direktör değişikliği de dahil ediliyor. Hedefteki isimse Diego Simeone.

Zlatan Ibrahimoviç’in sakatlanmasıyla birlikte Manchester United da Griezmann’la görüşmelere öncelik veriyor. Griezmann’ın menajeri Eric Olhats, Real Madrid’in yanı sıra United’ın da bu hafta kendisine ulaştığını doğruladı. Olhats, “Şu anda teklifleri değerlendirme aşamasındayız. Herhangi bir önceliğimiz yok” diyerek rekabetin devam edeceğini açıklamış oldu.