Jermain Defoe’nun minik dostu üzmeye devam ediyor

Kanserle mücadele eden Sunderland’li minik taraftar Bradley Lowery’den gelen haberler sevenlerini üzüyor

Sosyal medyada Jermain Defoe ile birlikte çektiği fotoğrafları paylaştıktan sonra herkesin daha yakından tanıdığı Bradley, sevimliliğiyle herkesi etkilemeyi başarmıştı. Sinir hücrelerinde oluşan bir tümörün neden olduğu kanser türünün tedavisi için yakın bir dönemde yardım kampanyası başlatılmıştı.

Ender görülen bir kanser türü olan nöroblastomayla savaşan beş yaşındaki Bradley’nin takımına olan bağlılığı bundan sonra daha da arttı. Hastanede kaldığı bir gece ziyaretine gelen Jermain Defoe’yu sarılarak bırakmamış ve sonunda uyuyakalmıştı. Bradley, son buluşmalarında dostundan altıncı doğum günü partisine katılması için de söz almıştı.

Ölümcül hastalık ne yazık ki minik Bradley’nin yakasını bırakmıyor. Doktorlar hastalığın daha da ilerlemesi riskine karşılık hastaneden çıkmasına artık izin vermiyor. Ailesi korkunç acılar içinde olduğunu, uygulanan son tedavinin de sonuç vermediğini açıkladı. “Bradley artık yatakta bile hareket etmekte zorlanıyor. Mucize için dua ediyoruz.”