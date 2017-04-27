Arsenal’in sponsorlarından olan bir lastik markasının düzenlediği organizasyonda takım arkadaşlarından Alex Oxlade-Chamberlain ve Shkodran Mustafi ile yarışan Mesut Özil birinci oldu

Araç lastiklerinin kalenin çeşitli noktalarına monte edildiği yarışmada futbolcular penaltı noktasından ışıklandıran lastiklere atış yaptı. Vuruşlarıyla rakiplerine fark atan futbolcu tam bir duran top ustası olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yarışma farka giderken arkadaşları Mesut’u kural değiştirerek durdurmaya çalıştı.

İki ayağı da kullanma kuralı getirilen yarışmada Mesut yine öne çıktı. Oxlade ve Mustafi tüm çabalarına rağmen sadece 2 atışta başarılı olurken Mesut iki ayağıyla da harikalar yaratarak skorunu 5’e çıkardı.