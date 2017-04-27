Zidane'ın kadrosu artık daha güçlü

Real Madrid, dün akşam oynanan Deportivo La Coruna maçından 6-2’lik skorla ayrıldı. Zidane, maçın puandan çok olağanüstü bir yıldız kazandırdığı kanısında!

Yine dün akşam Barcelona’nın Osasuna’yı 7-1’lik skorla yenmesiyle birlikte La Liga’nın zirvesindeki isimler değişmedi. 78 puanlı iki takım arasında Barcelona averaj farkıyla önde bulunuyor. Kalan dört haftada Real Madrid, Valencia, Granada, Sevilla ve Malaga ile oynayacak. Barcelona’nın maçları ise Espanyol, Villarreal, Las Palmas ve Eibar ile.

Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale’in olmadığı maçta alınan puan Zidane’ın elini rahatlattı ve galibiyette büyük rol oynayan 25 yaşındaki futbolcusuna övgülerde bulundu. “Bir futbolcu sahada yaptıklarıyla rakip takımın taraftarlarından alkış alıyorsa bunun üzerine söylenecek çok fazla şey yoktur. O verdiğim her şeyi alan, çalışkan ve çok yetenekli bir futbolcu. Yaptıkları gerçekten olağanüstü!”

Zidane’ı mutlu eden bir başka konu da ekipte uzun süre yedek beklettiği futbolcularının dahi, ihtiyaç halinde iyi performanslar gösterebilmesi ve Isco gibi sorumluluk alabilmesi.