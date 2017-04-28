Arsene Wenger

Arsene Wenger, Dele Alli’nin Arsenal transferiyle ilgili iki kulübün ne durumda olduğunu anlattı

Tecrübeli teknik direktör, Arsenal scaut’larının Tottenham’lı futbolcuyu defalarca izlediğini ve kulüple görüşülmesi için hazırlıklarının yapıldığını söyledi.

Wenger sözlerine “Onu çok iyi tanıyorum” diye devam etti. “Scaut’larımızdan aldığım raporları inceledim. O çok iyi bir futbolcu. Henüz çok genç, yetenekli ve fiziken çok iyi durumda. Bu sezon harika bir performans gösterdi ve komple bir oyuncu olduğunu herkese gösterdi.” Dele Alli, Tottenham için bu sezon 20 gol attı.

Alli transferinin ne zaman bitirileceği sorusuna ise Wenger, “Bilmiyorum” cevabını verdi. “Şu an için dikkatimizi sadece kalan maçlara vermeliyiz.”