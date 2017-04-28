Tatilde spor salonu olmayan otelde karısını ve valizlerini ağırlık olarak kullanacak kadar çalışkan, saç stilini bir gün bile değiştirmeyecek kadar istikrarlıydı. Arjantinli, Inter’in simge ismi olarak tarihe geçti

Takvim yaprakları 10 Mayıs 2014’ü gösterdiğinde, Giuseppe Meazza Stadı’nda Inter ile Lazio karşı karşıya geliyordu. Maçın 82’nci dakikasında konuk ekipte oyuna giren Joseph Marie Minala, böylece resmi maçlarda Lazio formasını ikinci kez giymiş oluyordu. Minala ne dünya çapında bir yıldız, ne de başkent ekibinin geleceğe yatırım yaptığı bir genç yetenekti. Özellikle İtalyan basınının ilgisini çekme sebebi, 1996 doğumlu olmasına rağmen neredeyse 41 yaşında gibi gözükmesiydi! Yani rakip takımda oynayan ve 19 yıl aralıksız top koşturduğu Inter formasını kendi seyircisi önünde son kez giyen Javier Zanetti ile aynı yaşta… İşin ilginci; Arjantinli efsane, Minala’nın aksine 20 yaş genç gösteriyordu ve adeta futbola yeni başlamış bir oyuncu duruşuna sahipti.

Zanetti’nin 1992’de Talleres formasıyla profesyonel futbolla tanıştığı ilk dönem ile 2014’te Inter’de yeşil sahalara veda ettiği hali arasında hemen hemen hiç fark olmaması, aslında onu tarif etmek için kusursuz bir metafor. Saha içi ve dışında daima gösterişten uzak bir profil sergileyen Arjantinli’yi anlatan en ideal kelime “istikrar”. Nasıl ki fiziği ve saç stili yıllar boyunca aynı kaldı, Zanetti de kramponlarını giyip yeşil sahaya adım attığı her fırsatta çizgisini korumayı başardı.

Inter’e imza attığında İtalyan kulübü büyük bir kriz içindeydi

Buenos Aires’te dünyaya gelen Zanetti, evlere temizliğe giden bir anne ile duvar işçisi bir babanın oğluydu. İçindeki futbol sevdası da çocuk yaşlarda filizlenmişti ve babasına yardım ettiği zamanlardan fırsat buldukça, yaşadıkları bölgedeki boş arsalarda arkadaşlarıyla top oynuyordu. Beş yaşındayken, Arjantin’de düzenlenen 1978 Dünya Kupası’nda Mario Kempes ve Daniel Passarella’yı hayranlıkla izliyor, bir gün onlar gibi olabilmeyi hayal ediyordu.

“Annem Violeta ve babam Rodolfo Ignacio, sabah 6’da evden çıkıyordu. Onları ancak akşam görebiliyordum” diye anlatıyor o günleri Zanetti. “Ben de gündüzleri okula gidiyor, çıkışta kuzenimin çalıştığı süpermarkete gidip evlere sipariş götürüyor, işim bittiğinde de arkadaşlarımla top oynuyordum. Maddi durumumuz çok iyi olmadığından, babam bana bir çift ayakkabı dikmişti.”

Futbolcu olma hayallerini gerçekleştirmek adına adım atan Zanetti, ülkesinin dev kulüplerinden Independiente altyapısına girdi ancak fiziğinin yeterli olmadığı söylenerek orada tutunamadı. Hayal kırıklığı yaratan bu gelişme üzerine okuluna odaklanan genç Javier, bir yandan da babasına ve kuzenine yardım etmeye devam ediyordu. “Independiente’den gönderilmem beni yıkmıştı. O kulübü çok seviyordum ve o formayı giymek benim için kutsal bir görev gibiydi. Bu fırsatı yakalayamayacağım söylendiğinde adeta kahroldum.”

Daha sonra bir sene Talleres altyapısında top koşturan Zanetti, 1992 senesinde ilk profesyonel maçına Arjantin 2. Ligi’nde çıktı. Ertesi sezon bir üst basamağa atlayarak 1. Lig ekiplerinden Banfield’a transfer oldu ve dünya futbolunun radarına da bu forma altında girdi. Etkileyici bir performans sergilediği ilk sezonunun ardından, 16 Kasım 1994’te ilk kez Arjantin Milli Takımı’na davet edildi. Onu davet eden teknik direktör ise çocukluk kahramanı Passarella’ydı.

Arjantin futbolunun iki devi River Plate ve Boca Juniors’ın ısrarla transfer etmek istediği Zanetti, bir sene daha Banfield forması giymeye karar verdi. 1994-95 sezonunda artık milli bir oyuncuydu ve bu durum, doğal olarak yurt dışından birçok takımın onu transfer listesine almasını sağladı. O sezon sonu kendisini isteyen birçok kulüp arasında İtalyan ekibi Inter’i seçti ve Independiente forması giyen vatandaşı Sebastian Rambert’le (Inter formasını hiç giyemeden takımdan ayrıldı) birlikte Serie A yolunu tuttu.

Zanetti, Inter’e imza attığında İtalyan kulübü büyük bir kriz içindeydi. Son lig şampiyonluklarını 1989’da kazanmışlar; en büyük rakipleri Milan ve Juventus’un hem Serie A, hem de Avrupa’yı domine etmelerine çaresizce seyirci kalmışlardı. Başkanlığa yeni seçilen Massimo Moratti ilk transferi olarak Zanetti’yi getirdiğinde, Arjantinli’nin kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinde ciddi pay sahibi olacağını ve takımına kaptanlık yapacağını öngörmüş müydü, bilinmez.

1995-96 sezonunun açılış maçında, takım kaptanı Giuseppe Bergomi önderliğinde Meazza çimlerine çıkan Inter kadrosunda dört yeni transfer ilk kez mavi-siyah formayı giyiyordu: Paul Ince, Roberto Carlos, Maurizio Ganz ve Zanetti. Moratti’nin büyük umutlarla kadroya kattığı bu isimlerden Carlos bir, Ince ve Ganz da iki yıl oynadıktan sonra takımdan ayrılırken, belki de bu grubun en gösterişsiz olanı Zanetti, ilerleyen dönemde bir kulüp efsanesi haline geldi.

Kupasız geçen ilk iki sezonun ardından 1998’de gelen UEFA Kupası zaferi, Zanetti’nin de kulüpler bazında kariyerinin ilk büyük başarısı oluyordu. Bir önceki sezon çift ayaktan oluşan finalde Schalke’ye penaltılarla yenilerek kupayı kaçıran İtalyan ekibi, bu kez Lazio’yu 3-0’la devirerek mutlu sona ulaştı. İlk kez tek maç üzerinden oynanan finalde, Zanetti’nin 19 yıl boyunca Inter formasıyla rakip filelere yolladığı 21 golden biri de bu maçta gelmişti. Bu kupa, Inter kariyerinde elde edeceği 16 kupanın ilkiydi ve bunların 15’ini kaptan unvanıyla kaldırdı.

“Inter kaptanlığı, hayatımda bana verilmiş en güzel sorumluluktu”

Ertesi sezon, 20 yıldır Inter forması giyen ve bu süreçte 756 maça çıkan kaptan Bergomi, 36 yaşında emeklilik kararını açıkladı ve pazubandı Zanetti devraldı. Arjantinli, kaptanlık mertebesine ulaştığında çoktan hem takım arkadaşlarının, hem de Inter taraftarının saygısını kazanmıştı. Sahadaki çok yönlü oyunu ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi sebebiyle “Traktör” lakabını alan Zanetti, bayrağı devraldığı Bergomi’nin rekorunu kırarak Inter formasını üzerinden çıkardığı 2014 senesinde toplam 858 maça ulaştı.

Ne var ki Zanetti ile Inter’in yolları, kaptan yapıldığı yaz az kalsın ayrılıyordu. Kasım 2013’te verdiği bir röportajda, İspanya’dan teklif aldığını ve ayrılmayı düşündüğünü söylemişti: “Real Madrid beni transfer etmek istiyordu ve o kadar büyük bir kulübü reddetmek imkansızdı ama ben, Inter’de bir iz bırakmadan bu formayı çıkarmak istemiyordum. O an tesadüftür ki takım kaptanlığına getirildim. Hayatımda bana verilmiş en güzel sorumluluktu.”

1999 senesi Zanetti’ye uğurlu gelmişti; kaptanlık pazubandını taktıktan sonra, uzun süredir birlikte olduğu Paula De la Fuente’yle dünya evine girdi. Zanetti henüz 19 yaşında gördüğü Paula’ya (o dönem 14 yaşındaydı) âşık olmuş ve ikili yaklaşık yedi yıl flört etmişti. Peki Zanetti kadar antrenmanı seven biriyle birlikte olmak nasıl bir şeydi? “Her antrenman yaptığında sinirlensem, 14 yaşımdan bu yana hep buruşuk bir suratla gezerdim!” diyor Paula. “Bir keresinde tatil için Türkiye’ye gidecektik ve yanlışlıkla içinde spor salonu olmayan bir otel ayarlamıştım. O da pratik bir çözüm bulup ağırlık olarak beni ve çantalarımızı kullandı!”

“Cuper’in Inter’den ayrılış şekline çok üzülmüştüm”

2004-05 sezonuna kadar başarısızlık ve kaos içinde geçen yedi yıllık bir süreçte Inter, bir sürü teknik adam değiştirdi ve onlarca oyuncu gelip gitti ama Zanetti’ye hiç kimse dokunamadı. Ronaldo, Christian Vieri, Ivan Zamorano gibi yıldızlardan oluşan kadronun da; Stephane Dalmat, Vampeta, Mohamed Kallon gibi neden transfer edildiği bilinmeyen isimlerin yer aldığı takımın da kaptanlığını o yaptı. Roy Hodgson, Marcello Lippi, Hector Cuper, Mircea Lucescu, Marco Tardelli, Alberto Zaccheroni gibi teknik adamlar direksiyona geçti ve istisnasız hepsi taktik tahtasına ilk olarak Zanetti’nin adını yazdı.

“Lippi’ye harika bir takım kurması için bütün fırsatlar verildi ama bunu başaramadı” diyor Arjantinli efsane, hayal kırıklığıyla geçen süreçte birlikte çalıştığı teknik adamları değerlendirirken. “Bütün suç onda değildi. O sezon camia olarak çok karmaşık bir süreçten geçiyorduk. Bir maçın ardından bütün oyunculara tekme atmak istediğini söylemesi hoş değildi. Herkes hata yapar ama insanlara bunu söylemek için çok daha farklı ve yumuşak yöntemler var.”

Zanetti’nin o dönem en çok üzüldüğü isimlerin başında, daha sonra yolu ülkemizden de geçecek Hector Cuper geliyor. “Inter’den ayrılış şekline çok üzülmüştüm. 2001-02 sezonunun son haftasında Lazio’ya 4-2 yenilerek şampiyonluğu Juventus’a kaptırmamızın faturası ona kesildi ama bana kalırsa çok güvenilir ve başarılı biriydi.”

Peki kariyeri boyunca birlikte çalıştığı en kötü teknik adam kim? “En kötü değil ama en az hoşlandığım Marco Tardelli’ydi. Milan’a 6-0 yenildiğimiz günü asla unutamam. Inter kariyerimdeki en kötü sezonlardan biriydi.”

“Uzun süredir seni bekliyordum ve şimdi kollarımdasın”

Zanetti ve Inter’in kaderi, 2004’te Roberto Mancini’nin göreve getirilmesi ve tabii ki Mayıs 2006’da patlak veren Calciopoli skandalı sonrası değişti. Juventus ve Milan’ın puanlarının silinmesinin ardından 2005-06 sezonu şampiyonu ilan edilen Inter, 1989’dan sonra ilk lig şampiyonluğuna ulaşıyor; Zanetti de Inter tarihini değiştiren sürecin başlangıcında kaptan olarak en ön sırada yer alıyordu.

Inter, Mancini’nin görevde kaldığı 2007-08 sezonu sonuna kadar üst üste şampiyonluklar kazandı ancak bir şeyler eksikti; Avrupa’da özlenen başarı bir türlü gelmiyordu ve bu durum, Moratti’yi hiç de memnun etmiyordu. Sezonun bitimine doğru, İtalyan teknik adamın görevden alınıp yerine Jose Mourinho’nun getirileceğine dair dedikodular ayyuka çıkmıştı ve öyle de oldu. Portekizli teknik adamın göreve getirilmesi, Zanetti için de kariyer zirvesine çıkan yolda vites artırma zamanının geldiğine işaret ediyordu.

2008-09’u da Serie A şampiyonu olarak tamamlayan Inter’de Mourinho’nun ikinci sezonu, İtalyan futbol tarihinin en başarılı dönemi olarak ansiklopedilerdeki yerini alırken, Zanetti de uzun yıllardır beklediği bir şeye nihayet kavuştu. 5 Mayıs’ta Roma’yı yenerek İtalya Kupası’nı müzesine götüren mavi-siyahlılar, ligi de yine başkent temsilcisinin 2 puan önünde lider bitirerek üst üste beşinci şampiyonluklarına ulaştı. Tabii iş burada bitmemişti; Mourinho’nun göreve getiriliş sebebi, takımı Şampiyonlar Ligi’nin zirvesine çıkarmaktı ve sırasıyla Chelsea, CSKA Moskova ve Barcelona’yı eleyen Inter, finalde Bayern Münih’in karşısına çıkmak için hazırlanıyordu.

“Madrid’deki final adeta bizim için yazılmıştı” diye hatırlıyor o maçı Zanetti. “Inter formasıyla 700’üncü maçımdı ve Santiago Bernabeu’ya ilk kez çıkıyordum.” Alman rakibini Diego Milito’nun golleriyle 2-0 yenen Inter, 45 yıl aranın ardından ilk kez Kupa 1’de mutlu sona ulaşıyor ve tarihte ilk kez bir İtalyan takımı, aynı sezonu üç kupayla kapatıyordu. Bu üçleme, aynı zamanda kaptan Zanetti de kariyerinin en büyük mutluluğunu yaşaması anlamına geliyordu.

“Yardımcı hakem duraklama dakikalarını gösterdiğinde kendimi tutamayıp Walter Samuel’e baktım. İkimiz de ağlamaya başlamıştık ama bana 3 dakika daha sabretmemiz gerektiğini söyledi. Bizim için mutlu sonla biten bir film gibiydi. Kutlamalardan sonra kupayı soyunma odasına götürüp yere koyup ‘Uzun süredir seni bekliyordum ve şimdi kollarımdasın’ dedim.”

“Inter’de kendimi daima evimde hissettim”

Inter, Mourinho’nun ayrılması sonrası yeniden çöküş devrine girdi ve 2000’lerin başındaki gibi teknik adam ve oyuncu sirkülasyonuna başladı. Zanetti, Inter formasıyla o meşhur üçleme sonrası sadece bir kupa kazanabildi ve o anı ömrü boyunca unutmayacak. Tabii üzücü bir olay sebebiyle…

“Roma Olimpiyat Stadı’nda Palermo’yu 3-1 yenip İtalya Kupası’nı kazanmıştık ve kutlamalar için Milano’ya dönüyorduk. Derken telefonuma bir mesaj geldi: ‘Tebrikler oğlum. Senin adına çok sevindim. Seni çok seviyorum.’ Kutlamalar geç bitince ben de sabah onu ararım diye düşündüm ama o fırsatı asla yakalayamadım. Annem uykusunda ölmüştü.”

Kariyeri boyunca saha içinde birçok farklı pozisyonda görev yapan Zanetti, saha dışında da bir futbolcunun yaşayabileceği tüm başarı ve başarısızlıkları deneyimledi. Inter formasıyla kazandığı 16 kupanın yanı sıra, Arjantin Milli Takımı’nda 145 kez oynayarak bu alanda ilk sırayı elinde tutuyor. Ne var ki bu sayı daha fazla olabilirdi; zira 2006 ve 2010 Dünya Kupalarında kadroda yer almaması, birçoklarına göre skandal bir karardı. Belki o olsa, Arjantin de bu turnuvalarda en azından çeyrek finalin ötesini görebilir; koleksiyonuna 1996 Olimpiyatları’ndaki altın madalyadan bir tane daha ekleyebilirdi.

Her şeye rağmen, ardında dolu dolu bir kariyer bıraktı. Milan için Paolo Maldini ya da Roma için Francesco Totti neyse, Inter için Zanetti de oydu. “Bana Avrupa kapılarını açan takım Inter’di” diyor, İtalyan ekibine olan sevgisini dile getirirken. “Buraya geldiğimde çok gençtim ve başka hiçbir takımın 20’li yaşlarındaki bir oyuncuya o kadar güveneceğini düşünmüyorum. Kendimi daima evimde hissettim. Zaten bu yüzden de asla ayrılmayı aklımın ucundan bile geçirmedim.”

4 numaralı forması emekliye ayrılırken, Zanetti de başkan yardımcılığına getirildi. 1995-2014 arasında kaptanlık pazubandıyla çok sevdiği kulübüne hizmet eden efsane, artık takım elbisesiyle idari kararlar vererek Inter’in geleceğini kurtarmaya çalışıyor. Tabii bunu yaparken bile 20 yaş genç gösteriyor!

Yazı Recep Özerin