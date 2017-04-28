Başakşehirli futbolcuların Emre Belözoğlu’nun maçtan sonra karıştığı kavgayı çekmek isteyen gazetecilere saldırmasından sonra eleştirileriyle gündeme gelen Mehmet Demirkol’u yakından tanıyın…

FourFourTwo Dergisi’nin Fuat Akdağ ile birlikte yaptığı Spor Servisi programıyla ilgili yaptığı röportajdan öne çıkanlar şöyle:

Program için nasıl bir hazırlık yapmanız gerekiyor?

Mehmet Demirkol: Programdan önce tüm gazeteleri okumuş oluyoruz. Toplantıda yeniden gözden geçirip, neleri konuşacağımızı belirliyoruz. Bunun için sabah saat 7’de kalkmamız gerekiyor. Toplantıdan sonra ekipten arkadaşlarımız malzemeleri çıkarıp yayında yardımcı oluyor.

Programın süresini neden kısalttınız?

M. D: Başta iki saate yakın sürüyordu, sonra bu kadar uzatmayalım diye düşündük.

Fuat Akdağ: Çok uzun olunca tempo düşüyor ve belli bir süreden sonra insanların dikkati dağılmaya başlıyor. Yine de her şeye dokunmaya çalışıyoruz; zaten amacımız meseleleri çözmek değil. Bu temelde bir medya eleştirisi programı. Bunun yanında gündemi de olduğu gibi görüyoruz.

Hızınızı alamayıp birbirinizi eleştirdiğiniz de oluyor mu?

F. A: Tabii ki. Bizde her şey açık. Programı altı yıldan beri devam ettiren şey samimiyet. Heyecanımız hiç değişmedi. Ekranda ne görüyorsanız, esasında o oluyor.

Zıt düştüğünüz konular hangileri?

F. A: Üzerinde konuştuğumuz konulara dair farklı fikirlere sahip olduğumuz çok oluyor. Bunları kabullenebilmek çok önemli. Mehmet bu sektörde fikir üretebilen nadir isimlerden biri. Bu yüzden ona karşı durabilmek kolay değil ama bunu becerebildiğim ölçüde programda daha fazla şey üretebiliyoruz.

M. D: Memlekette en çok eksikliği duyulan şeylerden biri diyalektik. Akıl yürütme, soru sorma, cevap arama ne yazık ki çok az. Bu program bu işin küçük bir laboratuvarı gibi. Bu sayede programımızdan çok fazla uygulanabilir fikir çıktı.

En çok hangisiyle gurur duyuyorsunuz?

M. D: Bence yabancı oyuncu kuralını biz inşa ettik. Tam istediğimiz gibi olmadı ama senelerdir konuştuğumuz şeyler gerçek oldu. Kendi ağzından duymadım ama Fatih Terim’in çok önemsediğini biliyorum. Eskisine göre daha iyi bir duruma geldi.

Sizin istediğiniz neydi?

M. D: Yabancı sınırlamasının tamamen kalkması gerektiğini düşünüyordum.

F. A: Ben tam tersini düşünüyorum. En sık tartıştığımız şeylerden biri yabancı sınırlaması. Kuralları koyarken Türkiye’de uygulanabilirliğini de tartışmamız gerekiyor. Aslında ikimiz de altyapıların işlerliğinin artırılmasını savunuyoruz ama yöntemlerimiz farklı.

İzleyicilerden ve tartıştığınız konuların muhataplarından gelen eleştirileri ciddiye alıyor musunuz?

M. D: Herkese yaranmak mümkün değil.

F. A: Özellikle şike döneminde çok yaşadık, üst üste üç farklı takım taraftarından tweet gelmişti. Üçü de farklı takımların düşmanı olduğumuzu söylüyordu. Demek ki doğru yerde duruyoruz.

Eleştirilerin sürekli hangi takımı tuttuğunuza bağlanmasından rahatsız mısınız?

M. D: Ben gayet açık bir şekilde Fenerbahçeli olduğumu söyledim.

F. A: Ben takım tutmuyorum, takım tutmanın nesi yanlış onu da anlamıyorum. Ben de tutuyordum, sonradan bıraktım. Bırakınca zorlandım, kolay bir iş değil.

Canlı yayında kulağınıza gelen bir bilginin bütün hazırlığınızı alt üst ettiği anlar oldu mu?

M. D: Bir, iki defa oldu. Sözlü saldırıya uğradık. Bir de naklen yayın ihalesinin olduğu günü unutamam; 45 dakika programımızı yapacağız diye düşünürken ihaleye bir bağlandık, program yaklaşık beş saat sürdü.

Saldırıya uğramaktan kastınız ne? Hiç yayın yaptığınız binanın önünde bir şey söylemek için sizi bekleyen birileri oldu mu?

F. A: Yok canım o kadar da değil.

M. D: Arada bir tehdit edenler oluyor da ciddiye alınacak şeyler değil.

Bu işin en sevimsiz tarafı ne?

F. A: Sporun dışında olan şeylerden rahatsızız. Mesela şike döneminde yaptığımız programlardan keyif aldığımız söylenemez. Adliyeye bağlanıyoruz filan… Muhabirimiz adliyeden bildiriyor! Çocuklar o işin terminolojisine de hakim değil tabii.

M. D: Bir kere bu işi bırakma noktasına geldim. Mesleğe başlarken ne olursa olsun tribünlerde kendime küfür ettirmeyeceğim demiştim. Hiç olmadık bir mevzuda, Beşiktaş’ın transferde harcadığı meblağları eleştirdiğim için bana ciddi küfür ettiler. Özellikle Beşiktaşlılar böyle bir şey yaptığı için çok üzüldüm ama sonra Süleyman Seba’ya bile küfür ettiklerini hatırlayıp devam ettim.

Sizi tatmin eden şeyler neler?

F. A: Adrenalin! Program beni eğlendiriyor, yorucu olan şey gündem.

M. D: Bu konuda iki farklı bakış açısı var: Sevdiğin işi yaparsan hayat boyu çalışmazsın ve hobini işine çevirirsen ondan keyif almamaya başlarsın. İkisi de bende var. Çalışmıyormuşum gibi geliyor ama en son ne zaman keyfi maç izledim, hatırlamıyorum. İstemediğim maçı izlemek zorunda kalabiliyorum. Haftada ortalama 30 maç izliyoruz.

F. A: Bundesliga izlemek isterken zoraki başka bir ligi izleyebiliyoruz.

Maçları nasıl izlersiniz?

F. A: Yanımda hep kağıt kalem olur.

M. D: Ben telefonuma not alıyorum.

Hangi takımlar, hangi futbolcular sizi kendinize getiriyor?

M. D: Beni genç oyuncular heyecanlandırıyor ama genellikle hevesim kursağımda kalıyor!

Gazeteler artık özel içerik üretmeyip ajans haberlerini geçiyor. Bu sizi zorlamıyor mu?

M. D: Evet, maalesef basında bir içerik daralması var.

F. A: Artık araştırma haberleri, izlenim yazıları yazılmıyor. Mehmet’in maç izlenimlerini yazdığı yazıları özlüyorum mesela. Bunu isteyen, bekleyen bir kitlenin var olduğuna inanıyorum ama Türkiye’de futbolun sevilmediği de bir gerçek. Futboldan çok futbolun geyiği seviliyor.

M. D: Ben de isterdim ama gazeteler artık bu alanları çok daralttı. Yazı kalitesinden çok, çarpıcı ve basit fikirler bekleniyor.

Herkesin fikir sahibi olduğu bir konuda konuşmak zor değil mi?

M. D: Biz burada bakış açısı ve itibar satıyoruz. Kimse kusura bakmasın ama birçok programa model olduğumuzu düşünüyorum; 20’ye yakın taklidimiz çıktı ve çoğu yaşamadı. Biz sadece gazetecilik yapıyoruz.

F. A: Beyin cerrahı değiliz.

M. D: Atomu da parçalamıyoruz! Futbolu herkes bilir. Eşim futbolu hiç takip etmez ama bazen öyle bir şey söyler ki neden benim aklıma gelmedi diye hayıflanırım!