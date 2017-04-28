Liverpool, ismi kulüple özdeşleşen Steven Gerrard’ın gelecek sezon U-18 takımının başına geçeceğini doğruladı

17 yıllık kulüp kariyeri boyunca yedi kez kupa kaldıran, forma giydiği 710 maçta 186 gol atan Gerrard, yakın zamanda göreve başlayacak. Liverpool’un resmi web sitesine konuşan 36 yaşındaki eski futbolcu, “Akademide şimdiye kadar çok zaman geçirdim ve artık sorumluluk almak için hazır olduğumu hissediyorum” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Daha önce kulübümüzün alt yaş gruplarında çok doğru işler yapıldı. Umarım ben de bunu devam ettirebilirim. Jurgen’le konuştum ve birkaç sohbetten sonra, U-18’in doğru yaş grubu olduğu konusunda anlaştı. 18 yaş altı futbolculuk için çok kritik bir dönem. Kolaylıkla hata yapabilir ya da kendinizi donanımlı hale getirebilirsiniz.”

“Bir süre kameralardan kısmen de olsa uzak kalıp çalışmaya odaklanacağım ve eminim birçok da hata yapacağım. Bu şekilde gelecekte daha büyük riskler almaya hazır hale gelebileceğimi düşünüyorum. Futbolcularımla birlikte kendimi de fiziksel ve zihinsel olarak zorlayacağım. Futbolcularıma şov yapmayı değil, takım oyununu öğreteceğim. Onları üst düzey oyuna hazırlarken her konu üzerinde detaylı çalışacağız.”