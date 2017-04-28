Wayne Rooney eleştirilere kızgın

Wayne Rooney, en az iki ya da üç yıl en üst düzeyde oynayabileceği konusunda ısrarcı

Zlatan İbrahimoviç’in sakatlığından sonra kendisine duyulan ihtiyaç Wayne Rooney’nin özgüvenini yükseltmiş durumda. Daha önce mümkün olduğunda sahada kalacağını söyleyen futbolcu kariyeri için planlarını değiştirmiyor.

Manchester United’da uzun süreler boyunca yedek kalan futbolcudan birçokları burada futbolu bırakmasını beklerken Rooney direnişinin sonucunu almaya başladı. Zlatan’ın yokluğunda üç ay içinde dördüncü maçına çıkabilen eski kaptan artık geleceğinden daha umutlu. Rooney, SkySports’a verdiği röportajda kendisini, “Herkesin yaşımdan bahsediyor olmasında hiç hoşlanmıyorum. Sadece 31 yaşındayım ve yaşlı bir insan olduğumu düşünmüyorum” diyerek savundu.

“Ligde kalan maçlarımızda en iyisini yapıp kupalarımıza bir yenisini eklemek istiyoruz. Deneyimlerimiz, sakinliğimiz ve teknik bilgimiz sayesinde bunu rahatlıkla yapabiliriz.