Zinedine Zidane, bu hafta sonu Bernabéu’da oynayacakları Valencia maçından önce bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı

Takım ruhu nasıl?

Her zaman olduğu gibi. Fiziksel ve duygusal olarak iyi durumda. Çalışmaya başladığımız ilk günden bu yana yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Başından beri olağanüstü bir kadroya sahip olduğumu biliyorum, hepsi çok iyi odaklanmış durumda. Çok saygılı ve profesyonel futbolcularla çalışıyorum aralarından seçim yapmak gerçekten zorlayıcı bir iş.

Kadroda nasıl bu kadar fazla değişiklik yapabiliyorsun? Diğerlerinden daha cesur olduğunu düşünüyor musun?

Bu benim çalışma biçimim ancak bunu yaptığım için daha cesur olduğumu iddia edemem. Futbolcularım performanslarını kusursuzlaştırmaya çalışır ve ben de aralarından en uygun olanını seçerim. Hepimizin hedefleri aynı. Onların arkamda olduğunu bilmek bana güç veriyor. Ailemden ve takımımdan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Takımımdan kastım ilk 11’e giren-giremeyen herkes. Yedeklerin hiç oynamadığı bir takım bana göre değil. Tüm oyuncularım benim için çok değerli.

Isco gibi bir oyuncuya Bayern ya da Atlético’ya karşı oynayamayacağını nasıl açıklıyorsunuz?

Bunları oyunculara açıklamak da görevlerimden biri. Oyunculara ne anlattığımı söylemeyeceğim. Bunu söylemek kolay olmuyor çünkü ben futbolculuğumda hep oynardım. Önemli olan doğru kelimeleri seçebilmek. Isco kendinden ve benden şüphe etmez.

Bale yerine kimin oynayacağına nasıl karar vereceksin?

Çok fazla seçeneğim var birçok teknik direktörün böyle bir lüksünün olmadığını biliyorum. Bale’in yerini doldurmak için birçok parametreyi hesaba katacağım. Henüz kararımı vermedim.