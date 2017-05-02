Cesc Fabregas, Barcelona

Türk basınında Beşiktaş’a transferiyle bu sıralar adına müsemma olduğumuz Cesc Fabregas, İtalya’ya gitmeyi reddetti

29 yaşındaki futbolcunun Chelsea ilk 11’inde yer bulamaması yeni kulüp arayışında olduğu iddiasını ortaya çıkarmıştı ancak Tiemoue Bakayoko’nun transferine rağmen Fabregas, Milan’ın teklifini reddetti.

Milan’ın 30 milyon pound tutarındaki teklifine rağmen, İspanyol futbolcu kariyerine Serie A’da devam etmek istemiyor. Fabregas’ın bu kararı iki kulüp arasındaki görüşmeleri durdurmuş durumda. Antonio Conte’nin bu sezon çıkardığı ilk 11’lerin sadece 10’unda doğrudan forma giymiş olması Fabregas’ı yenilik yapmaya itmedi. Bu konuda daha kritik olan nokta ise Conte’nin Monako yıldızı Tiemoue Bakayoko ile anlaşma imzalaması. Bu imzayla birlikte Fabregas’ın yedek kulübesinden kalkması daha da zorlaşmış durumda.