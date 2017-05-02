Premier Lig’de bu hafta sonu oynanan maçlarda Tottenham’a yenilmesinin üzerine Arsenal’de işler değişti. Mesut Özil skora tepkiliydi

2-0’lık mağlubiyetin ardından Petr Cech kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olduğunu açıklarken maçtan sonra rutin olarak uygulanan doping testine seçilmesine sinirlenen Mesut Özil, daha önce de sıklıkla bu teste sokulduğunu söyleyerek idrar örneği vermeyi reddetti. Bu tutumunun cezalandırılacağı konusunda aldığı uyarıdan sonra ise sinirlenerek kapıları tekmeledi. Teste girdikten sonra da sakinleşmiş değildi.

İngiliz basınında Arsenal’in gelecek teklif durumunda göre satılabileceğini açıkladığı futbolcu için tek talibin Fenerbahçe olduğu yazılıyor. Bu haberlere göre yeni sezona yetişmesi istenen Mesut için kulüp yöneticileri görüşmelerini sürdürüyor. Arsenal ise futbolcu ile ilgilenen sadece bir kulübün olmasından dolayı mutlu değil.

Fenerbahçe’den beklenen ücret alınamadığı takdirde Mesut Özil’in bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Özil kulüpten gelen sözleşme uzatma tekliflerini daha önce kabul etmedi. Daily Telegraph’a göre Türk asıllı futbolcu öncelikle Fransız menajer Arsene Wenger’in Arsenal’de kalıp kalmayacağını öğrenmek istiyor.

Gazeteye konuşan Arsenal’e yakın kaynaklar, İngiliz kulübünün bir süredir Mesut Özil ile ilgili teklifleri dinlemeye hazır olduğunu, bir diğer yıldızı Şilili Alexis Sanchez’i ise takımda tutmaya çalışacağını söyledi.

Chelsea ve Manchester City’nin Sanchez ile ilgilendikleri biliniyor.

Aynı gazete yaklaşık bir buçuk ay önce Mesut Özil’in eski Türkiye güzeli kız arkadaşı Amine Gülşe ile evlenmeyi planladığını ve İstanbul’da alacağı yalı için 5 milyon sterlin ödemeye hazır olduğunu yazmıştı.