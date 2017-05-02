Transferiyle ilgili geçtiğimiz ay Conte bana ulaşamamıştır çünkü yeni numaram onda yok!” diyen Alvaro Morata artık espri yapmıyor

Real Madrid’in 24 yaşındaki santrforu forma giydiği maç sayısının azlığına rağmen iyi bir performans sergiliyor ancak Zidane’ın takımındaki kadro genişliğinden sırasını beklemek durumunda kalıyor. Daha önce Chelsea söylentileriyle ilgili sorulan sorulara umursamaz cevaplar veren futbolcu, daha önce söylediklerinin aksine Real Madrid’de kalmak istemediğini söyledi.

Premier Lig ekipleriyle görüştüğünü, bu ligde oynamaktan mutluluk duyacağını da sözlerine ekleyen Morata için Chelsea, 8.4 milyon avroluk bir ücret teklif etti. Daha önce “Yeni telefon numaramı vermedim” dediği eski hocası Conte ile görüşen Morata, olası bir anlaşmazlık durumu için de önlemini aldı. Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino ile birebir görüştüğünü söyleyen futbolcu bu görüşmelerini Real Madrid’de ne yapacağını bilmemesine bağlıyor.

Raul’dan bu yana Real Madrid formasıyla hat-trick yapan ilk İspanyol futbolcu, Karim Benzema’nın yedeği olmayı kabullenemiyor.