“Zlatan gibi olmamak için Barcelona’yı seçmedim!”

Zlatan kendisini dünyanın en özel insanlarından biri kabul etmekte belki de haklı. Zira hataları dahi meslekdaşlarının hayatlarını şekillendiriyor!

Paris Saint Germain, döneminden Zlatan Ibrahimovic’in takım arkadaşı olan Kevin Gameiro, Barcelona transferini neden reddettiğini açıkladı. Fransız forvet tercihini Diego Simeone’nin Atletico Madrid’inden yana kullandı. Futbolcu Barcelona gibi bir takımı geri çevirmenin hiç kolay olmadığını söyledi.

“Sonra kendime ‘Barcelona’da ne yapacağım?’ diye sordum. Gerçekçi olmak bazen en iyisidir. Ben de Neymar, Messi ve Suarez gibi futbolculara sahip olan bir takımın sürekli ilk 11’inde oynamamın zor olduğunun farkına vardım. Her maçta oynamak varken haftalarca kulübede oturmak istemezdim. Ibra da aynı hatayı yapmıştı. Onun yaşadıklarını düşündüm ve mantıklı olanı seçtim.