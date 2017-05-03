Futbol tarihinin gördüğü en büyük stoperlerden biri kabul edilen Rio Ferdinand, Antoine Griezmann’ın kariyeri hakkında konuştu

Atletico Madridli futbolcu için Manchester United’ın transfer talebi sürüyor. Bu nedenle eski futbolcularından biri olarak Rio Ferdinand’ın yorumu alındı. Ferdinand, “Griezmann güçlü bir futbolcu ve ismini kupa kaldırarak büyütecek. Bunu yapamayan bir futbolcu için ‘büyük’ sıfatı kullanmak doğru olmaz. Üst düzey futbolcu olmak bunu gerektirir” dedi. “O, Euro 2016’nın en iyi oyuncularından biri, en iyi golcüsü, finalistlerinden biri ancak kendisini tamamlaması için fazlasına ihtiyacı var.”

Fransız futbolcunun takımı için Avrupa rüyaları 3-0’lık Real Madrid yenilgisi sonrası bölünmüş durumda ancak henüz hiçbir şey bitmiş değil!