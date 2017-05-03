Dün akşam oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, bir galibiyet ve bir rekor daha çıkardı

3-0’lık skorla biten karşılaşmayla Real Madrid final yolunda büyük bir avantaj yakalamış oldu. Berbabeu’da oynanan maçta ilk gol 10’uncu dakikada Ronaldo’dan geldi. İlk yarı bu skorla biterken Ronaldo, 73 ve 86’ncı dakikalarda iki gol daha atarak hat-trick yapmış, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 11’inci maçında 10’uncu golünü atmış oldu. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 52 gol atarak bir ilke imza attı. Portekizli futbolcunun Şampiyonlar Ligi’nde toplamda 103 golü bulunuyor. Messi için bu rakam 94.

Ayrıca dün alınan galibiyetin, Zidane ve takım için de başka bir rekora hazırlık olduğu söylenebilir. Real Madrid, Zidane yönetiminde son 59 maçta gol atmayı başardı. Bu alanda rekor 61 maç ile Bayern Münih’te!

Real Madrid ikinci maçını 10 mayıs çarşamba günü Vincente Calderon’da oynayacak.