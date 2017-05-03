UEFA, penaltı atışlarında tarihi bir değişiklik yapıyor

UEFA, uzun zamandır kullanılmakta olan penaltı atışlarında yapacağı büyük değişiklikle futbolseverler için heyecanı artırmayı planlıyor!

Seri penaltı atışlarında yapılacak değişiklikle birlikte takımlar atışlarını iki kez üst üste olacak şekilde yapacak. Yeni penaltı sistemine göre, yapılacak ilk penaltı atışından sonra takımlar sırasıyla ikişer penaltı vuruşu yapacak. Yapılan değişikliğin nedeni, ilk penaltıyı atan takımların istatistiksel olarak daha yüksek kazanma oranı yakalaması ve ikinci atışı yapacak takımın psikolojik olarak daha büyük bir baskı hissetmesi olarak açıklanabilir.

Atışlar şu şekilde ilerleyecek:

1. vuruş: X Takımı – 2. vuruş: Y Takımı

3. vuruş: Y Takımı – 4. vuruş: X Takımı

5. vuruş: X Takımı – 6. vuruş: Y Takımı

7. vuruş: Y Takımı – 8. vuruş: X Takımı

9. vuruş: X Takımı – 10. vuruş: Y Takımı

Bu atışların berabere sonuçlanması durumunda:

11. vuruş: Y Takımı – 12. vuruş: X Takımı

Beraberlik sürerse:

13. vuruş: X Takımı – 14. vuruş: Y Takımı ve bu şekilde devam edecek.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre yeni sistem, Çek Cumhuriyeti’nde yapılacak Kadınlar Avrupa U17 Şampiyonası’nda denenecek.