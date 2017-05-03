Zorlu bir sezon geçiren West Ham patronu, takımını ve işini kurtarabilmek için iki maçtan puan çıkarmak zorunda

Premier Lig’de geçtiğimiz sezonu yedinci sırada bitiren Bilic yönetimindeki West Ham için bu sezon eskisi kadar kolay geçmedi. Sezon sonuna kadar puan kayıplarıyla gelen takımın kalan üç maçından ikisini ligin en güçlü takımlarından Tottenham ve Liverpool’a karşı oynanacak. Bilic’in takımı ligdeki son maçını ise Burnley ile oynayacak.

https://www.youtube.com/watch?v=_FfP68gLVGc

Takımının kötü performansına karşılık Bilic, hayranlarının desteğini kaybetmiş değil. West Ham, küme düşmemek için bu maçlardan alacağı puanlara ihtiyaç duyarken bundan daha fazla sorunu var. Kulüp yöneticilerinin Bilic’in eğitim yöntemleri ve oyuncuların çalışma yoğunluğu konusunda şüpheleri var.

West Ham United, Premier Lig’de 15’inci sırada buluyor.