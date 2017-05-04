Takım kötü gidiyor, mali durum iç açıcı değil, yönetimin her hareketi eleştiriliyor… Galatasaray’ı en iyi tanıyanlar, sorunları ortaya koydu ve kurtuluş reçetesi hazırladı!

“Yeniden yapılanma isteniyorsa 13-14 transfere ihtiyaç var!”

Galatasaray’ı yakından takip eden spor yazarı Levent Tüzemen, sarı-kırmızılı takımın saha içi sorunlarını teşhis etti ve tedavi reçetesi hazırladı…

“Son dört yıldaki şifre kırılınca orta saha çöktü!”

“Galatasaray’ın en büyük zaaflarından biri, defansif kurguyu bir türlü oturtamaması. Kaleci Fernando Muslera’nın önündeki defansın istikrara sahip olmadığını görmek için bilim adamı olmaya gerek yok! Defansif istikrarı sağlayamazsanız gol yeme alışkanlığınızdan kurtulamazsınız. Galatasaray’ın dört yılda üç şampiyonluk kazanmış, en istikrarlı oyuncusu Selçuk, ondan sonra en istikrarlısı bel ameliyatı olmasına rağmen gelip takımın son yedi maçında ciddi katkı sağlayan Melo. Bu sezon sekiz-dokuz oyuncu onun yerinde denendi, hatta devre arası Ryan Donk transfer edildi ama boşluk dolmadı. Galatasaray’ın dört yıldaki üç şampiyonluğunun şifresi Selçuk-Melo’ydu ama bu şifreyi kırınca orta saha çöktü!”

“Lukas Podolski, tembelliğinin yanına tüccar zihniyetini de eklemiş!”

“Podolski, Galatasaray’a transfer olduğunda inişte olan bir oyuncuydu. Bir kalitesi var ancak kalitesindeki en büyük eksiklik, yani Arsenal ve Inter’de tutunamamasının sebebi defansa yardım etmemesiydi. Top ayağındayken oynayan, topu ayağına bekleyen, ceza alanı içerisinde fırsatını bulup gol atmayı kovalayan, takım oyununa ayak uyduramayan, yetenekli ama tembel bir oyuncu. Üstelik tembelliğinin yanına tüccar zihniyetini de eklemiş! Bir de Podolski, Galatasaray’da kendisiyle rekabete girecek bir oyuncu olmadığını biliyor. Kulübeye baktığı zaman ‘Ben çıkarsam yerime o girer’ diye kendisine dert edeceği bir oyuncu görmüyor. Bunun da rahatlığını saha içinde gösteriyor.”

“Santrfor transfer edilmemesi büyük hataydı!”

“Galatasaray’ı rekabetsizlik ortamı bu noktaya getirdi. Şu an elde tek santrfor var; Umut Bulut. 2015 yılı bitti, 2016’ya girdik, aylardır gol atamıyor. Takımda santrforun dışındaki oyuncular gol atmaya çalışıyor. Santrfor da atsaydı Galatasaray zaten bu noktaya düşmezdi. Burak Yılmaz’ın sakatlığı ve gidişi de olumsuz etki yarattı elbette. Her zaman söylüyorum; Galatasaray’da hep bir rol model vardır, o da Johan Elmander tipi oyuncu! Mesela Leonard Kweuke’yi almaları gerekirdi, almadılar. Galatasaray için bitirilmesi gereken en büyük transfer Fernandao’ydu ama yönetimin basiretsizliği, böyle bir santrforun Galatasaray’a getirilmesini engelledi!”

“Mustafa Denizli’ye verilen vaatler yerine getirilmedi”

“Yönetim Galatasaray’da yaşadıkları ve yaşı itibarıyla Mustafa Denizli’yi göreve getirerek Florya’daki dağınıklığı toparlamak istedi. Oraya bir ‘baba’, bir ‘büyük’ oturtmak istedi ama yönetim Mustafa Denizli’yi getirirken bir hata yapıp ‘Takımımız yaşlı. Transferler yapacağız, değişime gideceğiz, takımı gençleştireceğiz’ dedi. Bunlar hep ters tepti! Bunun da uygulayıcısı Denizli olacağı için maalesef takım içindeki arkadaşlık seviyesini yukarı çekemedi, küskün oyuncu gruplarını birleştiremedi. Sıkıntı bundan kaynaklandı. Tabii yönetim bu sözleri vermeyip ‘Sezon sonuna kadar transfer yapmayacağız. Belki bir sağ bek alırız’ deseydi durumu idare ederdi. Ancak Denizli, 5+2 oyuncu alınacağını biliyordu ve bu konuşmaları yönetim bazında futbolculara aktaran isimler de vardı. Bunlar duyulunca futbolcular Denizli’ye, dolayısıyla da yönetime sırt çevirdi.

“Tüccar zihniyetli futbolcular takımda tutulmamalı!”

“Galatasaray’ın toparlanabilmesi için 13-14 futbolcuya ihtiyacı var, bu çok net! Defansın göbeğine iki iyi savunmacı alınmalı. Falko-Stumpf ikilisi gibi istikrarlı, iş disiplini olan ve Galatasaray’da oynadığı zaman aidiyet duygusu yaşayacak futbolcular transfer edilmeli. Chedjou gibi ‘Sözleşmemi uzatmazsanız şöyle olur, böyle olur’ gibi tüccar zihniyetli futbolcular olmamalı! Ben olsam Chedjou’nun sözleşmesini uzatmam, mukavelesi varsa da satarım! Semih’le de son kez görüşüp ‘Ya adam olacaksın, ya adam olacaksın!’ derim.

İyi bir Galatasaray için sol beke ihtiyaç var. Sağ bekte Linnes’le ilgili bu sezon Türkiye’ye gelmeden önce çok maça çıktığı için kesin bir yorum yapamam. Bir tane daha sağ bek alınabilir çünkü Sabri artık yaşlandı. Orta sahada Selçuk kalacaksa yanına Melo tipi bir oyuncu alınması gerekiyor. Orta sahaya üç adam almak lazım. Artık dünya futbolunda orta sahalar önemli. Kanada alacağınız oyuncular orta sahanın merkezinde de oynayabilmeli. İki kanada birden iyi oyuncular alınması lazım. Mevcut kanat oyuncuları takımı öne götüremiyor.

Wesley Sneijder’i satamayacağınıza göre ön tarafta iki santrfora ihtiyacınız var. Bu santrforun biri sırtı dönük oynayabilecek, takımı öne taşıyabilecek Mario Gomez, Robin van Persie türü bir oyuncu olmalı. Çünkü ne Burak, ne de Umut kaleye sırtı dönük oynayabilen oyunculardı. Bunun yanında Galatasaray’ın iyi bir yedek kaleciye ihtiyacı var. Cenk Gönen ve Eray İşcan’da bu potansiyeli görmüyorum. Yani Galatasaray’ın nereden bakarsanız en kötü 7-8, yeniden yapılanma isteniyorsa 13-14 transfere ihtiyacı var. Tabii bunun için de ciddi bir bütçe gerekli. Ayrıca bu transferleri mutlaka doğru teknik direktörle yapmalısınız.”

“Fatih Terim’in tavsiyelerinden faydalanılmalı!”

“Bundan sonra yerli değil, yabancı hoca da getirsen tribüne oturtacak, ‘Bu takımı sen kuracaksın’ diyeceksin. Tabii ortaya samimi bir bütçe koyacaksın. Denizli’ye yaptığınız gibi yapmak olmaz! Yönetim yabancı bir teknik adam peşinde, yerli hocayla muhatap olmak istemiyor. Galatasaray camiası Fransız kökenli olduğu, yönetimde Fransızca konuşan isim çok olduğu için Fransız bir hoca getirmeyi düşünüyorlar. Dünya futbolunda çok başarılı Fransız bir teknik adam var mı, tartışılır. Aklıma sadece Paris Saint-Germain’in teknik direktörü Laurent Blanc’ın ismi geliyor. Onun dışında çok başarılı bir Fransız hoca hatırlamıyorum. Belki Fransızca konuşabilen İsviçre vatandaşı bir teknik adam getirebilirler. Bir de Rudi Garcia ismi yönetimde ön plana çıkıyor. Hangi teknik direktör gelirse gelsin; önüne samimi bir bütçe koymalısınız, futbolculara da aynı şekilde! ‘Bizim gelirimiz bu, ona göre kadro yapacağız’ demekten başka çareniz yok. Bugünkü mevcut yönetim, krizleri yönetemediği için futbol aklına sahip insanlardan akıl alınmalı; ki ben bu ismi Fatih Terim olarak görüyorum. Terim’in tavsiyelerinden faydalanarak yeni bir teknik direktör getirmeleri gerek. Galatasaray’ın yeniden yapılanma planı ve imkanı varsa Lucescu’yu Türkiye’ye dönmeye ikna etmeli. Bu da Faruk Süren, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak gibi Lucescu’nun yakın dostlarını devreye sokarak mümkün olabilir. Lucescu, Galatasaray’ın başına geçerse az maliyetli ve nokta transferler yapıp Galatasaray’ın uzun soluklu bir şekilde liglerde var olmasını ve başarıya ulaşmasını sağlar çünkü bir taktik, bir sistem hocasıdır. Rakip analizlerini mükemmel yapar. Oyuncusuna nereden çalım atacağını, nereden geçeceğini, ne zaman hava topuna çıkacağını, hatta nasıl dirsek atacağını bile söyler! Lucescu’nun en büyük avantajı, dünya futbolunu yakından tanıyor olması. Ancak bu tür bir teknik direktörle başarı gelir!”

“Dursun Özbek’ in hatası, zengin başkan profili çizmesiydi!”

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Adnan Öztürk, kulübün içinde bulunduğu karanlık idari ortamdan nasıl kurtulması gerektiğini anlatıyor…

Şu an kulübün içinde bulunduğu durumda hangi yönetimlerin ne kadar payı var?

Bu konu, fırsatların nasıl değerlendirildiğiyle alakalı. Yönetenlerin ilk görevi, fırsat yaratmak ve fırsatları akıllıca kullanmak. Galatasaray’ın ilk ciddi fırsatı da UEFA Kupası’nı almaktı ve bunu kullanamadık. İkinci fırsat stattı ve Adnan Polat özellikle loca gelirlerini kelimenin tam anlamıyla “garip” transferlerle çarçur etti! Hesaplı kitaplı davranıp localardan gelen parayla şirket birleşmesini yapsaydı bugün kulüp başka bir yerde olurdu. Devamında benim de başkan yardımcısı olduğum Ünal Aysal yönetimi geldi. İki sene şampiyonluk, dolu stat ve heyecanlı bir camiayla gidilirken, anlaşılamayan bir seçim kararıyla yönetim dağıldı. Hisse satışlarından gelen para üçüncü büyük fırsattı. Tüm ikazlarımıza rağmen kulübü maddi ve yapısal olarak toparlamak yerine, verdiği seçim kararından bugüne kadar gelen bir süreç var. Hâlâ o günlerin ıstırabını çekiyoruz! Duygun Yarsuvat problemleri zamana yaymak ve sportif mücadelede geri kalmamak için geçirilen bir süreçti ve dördüncü yıldızın takılması, üç kupayı birden kazanmak başarıydı. Dursun Özbek yönetimiyse bunca yıldır biriken problemlerin altında kaldı.

Yarsuvat ve Özbek, Aysal sonrası enkazı toparlayabilmek için gerekli hamleleri yapabildi mi?

Dursun başkanın hatası, özellikle medya üzerinden çok zengin bir başkan aday profili çizmesiydi. Kulübün problemlerini açık açık anlatıp ortaya yol haritaları koymak yerine, “Ben zenginim, her şeyi hallederim. Ibrahimovic’i bile alırım!” algısı yarattı. Bence durumu açık açık anlatsaydı ve camiayı bilinçli hareket etmemiz gerektiğine inandırsaydı çok daha iyi olurdu. Algı oluşturarak gerçekleri saptırmaya çalışmanın sonu kaos oldu!

Galatasaray’ın mevcut yönetim kadrosu ve şekli, kulübü içinde bulunduğu durumdan kurtaracak potansiyele sahip mi?

Başkanı ve yönetimindeki birkaç arkadaşı iyi tanıyorum. İnsanlar ne kadar iyi olursa olsun; bir yol haritası, idari strateji ve hem bunların camia ile paylaşımı, hem de oradan alınacak destek olmadan işleri çok zor. Başkanlar toplantısında da bunu kendilerine ilettim. “Beş yıllık planımızı yapalım, genel kurulla paylaşalım. UEFA’dan gelen ceza sonrası hiç olmazsa yeni bir sayfa açmamıza yardımcı olur” dedim. Bence yapmaları gereken bu ama tabii kararı onlar verecek.

Düzlüğe çıkılabilmesi için ne tür idari değişiklikler ya da yapılanma gerekiyor?

Futbol, çok karışık ve riskleri öngörülemez bir iş dalı değil. Ücret/gelir oranını yüzde 50’ye çekmek gerekiyor. Bence Galatasaray her yıl yaklaşık 70 milyon dolar boşa para harcıyor. Bu para bizi beş senede borçlarımızdan kurtarır. Genel yönetim giderlerinden, zarar eden şirketlerimize kadar tabloya baktığımız zaman, Dursun başkanımızın da aynı eski yolda devam ettiğini görüyorum. UEFA’dan ceza yemişsiniz, borç için denetçi firma tüm nezaketiyle “batak” kelimesini yumuşatarak kullanıyor. Bunlar gerçek ama 2016 bütçesine bir bakın. Bütçe yıllardır aynı. Kazanacağını öngördüğün parayı sonuna kadar harca! Genelde kazanç kısmı eksik kalırken, harcama kısmı fazla olur. Bu durumdaki bir kurumu yönetenler, “Sayın üyeler; durumumuz belli, 2016 bütçesinden su kadar para tasarruf edip borçları azaltmalıyız” deme zahmetinde bulunmaz mı?

“Taraftara bu işin bir parçası olduğu hissettirmeli”

Bir diğer eski yönetici Ahmet Özdoğan, kulübün mali sorunlarını ortaya koydu ve kurtuluş rotasını çizdi

Şu anki ekonomik durumun 1 numaralı sorumlusu sizce kim?

Bu işin sorumlusu sistem, yapılması gereken ilk iş de tüzüğün değiştirilmesidir. Galatasaray’ın son mali kongresine 1.078 kişi katıldı. Kulübün 12 bin üyesi olmasına rağmen sadece 7.900 kişi kongreye katılma hakkı elde etti ve kararlar 150 kişiyle alındı! Yani sekiz kişiden sadece biri söz sahibi oldu. Galatasaray’da sorunların en büyüğü bu. En az 5 bin kişiyle kongre yapılmalı ve yine en az 3 bin kişiyle karar alınmalı. Daha aktif, daha dinamik genel kurullar yapamadığımız takdirde işimiz zor. Genel kurulda en azından ilk beş konuşmacı son yıllarda üye olmuş, genç isimlerden seçilmeli.

Üst üste dört sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılan bir kulübün ekonomik olarak bu kadar kötü durumda olması normal mi?

Tabii ki değil. Galatasaray çok hızlı bir şekilde banka kredilerinden kurtulmalı. 121 milyon lira finansman giderimiz bulunuyor ve 63,5 milyon lira kur farkı ödüyoruz. Sportif başarıyı yakaladık diyoruz ama aynı oranda seyirci sayımızı artıramıyoruz. Ortalama 21 bin seyirciye ve yüzde 40 doluluk oranına sahibiz. Demek ki onlarla doğru bir bağ kuramamışız. Oysa taraftarınızla bütün oluşturmadan hiçbir yere varamazsınız.

Finansal Fair Play kapsamında UEFA’yla olan süreç yanlış mı yönetildi?

Evet. Dursun Özbek yönetimi görevi eksi 51,3 milyon avroyla devraldı. Bu mali tablo üzerine içeriden üç, dışarıdan yedi ve ara transferde iki futbolcuyla sözleşme imzalandı. UEFA “Geliyorum!” derken antrenör değişikliğine gidildi, Mustafa Denizli kendisine beş-altı futbolcu transferi sözü verildiğinden bahsetti ve Galatasaray transfer için Avrupa’da futbolcu aramaya başladı. Sonuç: Altı ayda 16 milyon avro zarar! Doğal olarak da bu sefer UEFA “Ne yapıyorsunuz?” diye sordu.

Şu an için tek çözüm kemer sıkma politikası mı?

Kesinlikle hayır! Galatasaray Spor Kulübü Derneği 4,6 milyon lira açık veriyor. Yetmiyor, Dursun Özbek de 65 milyon lira borçlanma yetkisi istiyor ve kulüp küçülmeye gidiyor. Basketbol branşı bunun en açık örneği. Bu tasarruf değil, çok tehlikeli bir durum. Yatıp kalkıp gelirleri ve sportif başarıyı nasıl artıracağımızı düşünmemiz gerekiyor.

Bileklik tarzı ufak projeler, mali durumun gelişmesine ne kadar fayda sağlar?

Bu tarz projelere karşı değilim fakat doğru planlama yapılmalı. Bunları haziran ayı başında geliştirip, aynı zamanda tasarruf yapsak bu cezayı almazdık. Taraftara bu işin bir parçası olduğu hissettirmeli, onlara sadece zor zamanlarımızda başvurduğumuz müşteri muamelesi yapmamalıyız. Bunun için bütün bilançolar ortaya dökülmeli.

Kısa, orta ve uzun vadede ne gibi icraatlar yapılmalı?

Kısa vadede sportif başarıya ağırlık verilmeli ve akabinde mali konulara odaklanılmalı. Camia olarak birbirimize karşı sevgi, saygı ve tahammülümüzü gözden geçirmeli; marka değerimizi yükseltecek hamleler yapmalıyız. Galatasaraylılar maddi sorunlar nedeniyle üzüntüye kapılmasın, çözülemeyecek bir konu değil. Ancak küçülmeye gidiliyorsa ciddi bir problemimiz var demektir!

Röportajlar Hilal Gülyurt, Recep Özerin, Metin Koç