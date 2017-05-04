Uzun zamandır futboldan uzak duran futbol efsanesi, kariyerinin en güzel yıllarını geçirdiği eski kulübüne geri dönme planları yapıyor

En son beş yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde El-Wasl takımını çalıştıran Diego Maradona, “Eğer insanlar beni isterse” diyerek Napoli’nin başına geçmekten mutlu olacağını açıkladı. Napoli Devlet Başkanı Aurelio De Laurentiis uzun zamandan beri Maradona’ya kulüpte bir rol vermek istiyor ancak ödenmesi gereken yaklaşık 39 milyon avroluk vergi yükümlülüğü kararın uygulanma süresini uzatıyor.

Görüşmeler için sık sık Napoli şehrine gelen efsaneyi, taraftarlar her seferinde büyük bir coşkuyla karşılıyor. Yaptığı son görüşmeden sonra yerel basına röportaj veren Maradona “Bu şehre geldiğimde duygusallaşıyorum çünkü aramızda çok güçlü bir bağ var. Ayrıldığım günden beri en büyük hayalim bir gün bu kulübü çalıştırmak. Yaşadığım onca şeye rağmen içimdeki bu istek hiç bitmedi. Napoli’yi İtalya’nın ve dünyanın en iyi kulüplerinden biri haline getirmekten başka düşündüğüm bir şey yok” dedi.