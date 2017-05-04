Tottenham’ın 23 yaşındaki yıldız futbolcusu Harry Kane, puan tablosundan bağımsız olarak takımının ligin en iyisi olduğunu düşünüyor

Bu sezon ligde 21 golü bulunan Kane, üst üste kazandıkları dokuz maçın mucize olarak görülmesinin doğru olmadığını söyledi. Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup ve Avrupa Ligi’nde 34 maça çıkan futbolcu toplamda 27 gole sahip. Bu sezon gösterdiği performansın da katkısıyla takımıyla birlikte kupa kazanması ise kalan maçlara ve Chelsea’nin puan kaybetmesine bağlı.

Tottenham, 5 Mayıs’ta küme düşme potasına girmemek için mücadele eden Slaven Bilic’in takımı West Ham United ile karşılaşacak. Takımın bundan sonraki maçları Leicester City ve Hull City’e karşı olacak. 77 puanlı takım, 81 puana sahip olan Chelsea’nin arkasında bulunuyor.