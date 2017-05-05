2003 yılında Corintias’tan Fenerbahçe’ye transfer edilen Brezilyalı stoper Fabio Luciano akıllarımızda attığı ilginç gollerle ve hırsıyla kaldı

Şu an 42 yaşında olan eski futbolcunun transfer hikayesini Fenerbahçe adına görüşmeleri yürüten Hakan Bilal Kutlualp anlattı…

“Luciano’yu transfer etmek istediğimiz dönemde Brezilya’da oynuyordu ve henüz ligleri bitmemişti, dört hafta daha oynadıktan sonra imza atmak istiyordu ama bizim o kadar vaktimiz yoktu. İmzayı attık ama kulübü de kendisi de sezonu bitirdikten sonra gelmek istiyor. Bu mümkün değil çünkü öyle olursa sezon başı kampını kaçıracak. Ne yapabiliriz diye düşünürken aklımıza kart cezalısı olma durumu geldi. Üç sarı kartı vardı, ‘Bir sarı kart daha gör, gidelim’ dedim. Ben öyle dememişim, sen tut rakibine saha içinde karate yap! Tabii kırmızı kart gördü.”

“Meğer kırmızı kart görünce onun cezası Türkiye’de de geçerliymiş. Sezon başı dört maçta oynayamayacak. Baktık olmayacak, Brezilya’da mahkemeye gittik, kazandık. Para cezası verecekler diye bekliyoruz ama yardım kuruluşlarına bağış cezası çıktı. ‘Parası neyse verip hemen gidelim’ dedik. ‘Siz orda bir durun!’ dediler. Elimize bir erzak listesi, bir de ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerinin listesini verdiler. Erzakları aldık, kamyon kiraladık, kapı kapı onları dağıttık. Kamyonlarca erzak! Sao Paulo şehrinde girip çıkmadığımız sokak kalmadı. Erzak dağıttığımız kişilerden imza alıp mahkemeye götürdük de Luciano’yu alıp geldik.”

Röportaj Hilal Gülyurt