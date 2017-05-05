Galatasaray’da teknik direktör yardımcılığı yapan Ayhan Akman, profesyonel futbolculuk kariyerinin kilometre taşlarını oluşturan maçları anlatıyor…

Gaziantepspor 4 Bursaspor 2 (5 Mart 1995) Süper Lig

“Süper Lig’deki ilk sezonumdu, henüz 17 yaşında bir gençtim. Başlangıçlar her zaman önemlidir. Bursaspor’a karşı ilk maçıma çıkıyordum ve İnegöllü olduğumdan benim için çok özel bir karşılaşmaydı. İlk yarı bitmeden ligdeki ilk golümü attım ve o maçtan sonra kendime daha fazla güvenmeye başladım.”

Galatasaray 5 Fenerbahçe 1 (11 Mayıs 2005) Türkiye Kupası

“Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe’yle karşılaşmadan önce, 2002’deki 6-0’lık mağlubiyetin etkisi henüz atlatılamamıştı. Başkan Özhan Canaydın, hayatımda en çok değer verdiğim insanlardan biriydi. O dönem biraz rahatsızlığı vardı. Maçtan önce bize ‘Fenerbahçe’yi farklı mağlup ederseniz sizlere hakkımı helal edeceğim’ demişti. Benim için dünyalara değer bir ödüldü ve kazandım!”

Sivasspor 3 Galatasaray 5 (4 Mayıs 2008) Süper Lig

“Uzun bir sakatlık döneminden sonra oynayacağım ilk maçtı. Aynı şekilde ilk kez 10 numara olarak görev yapacağımı da maçtan hemen önce soyunma odasında öğrenmiştim. Sivasspor o dönem bizim gibi şampiyonluğa oynuyordu ve ligin bitmesine birkaç hafta kalmıştı. İki asist yapıp bir de gol attım. Dönüşüm muhteşem olmuştu!”

Almanya 3 Türkiye 2 (25 Haziran 2008) Euro 2008 yarı final

“Maçtan önce yaklaşık 50 günlük bir kampa girmiştik. Euro 2008’de o maça kadar oynamadığım için kariyerim açısından ayrıca önemliydi. Rakibin Almanya olması heyecanımı biraz daha yükseltmişti. Finale çıkamasak da hayatım boyunca unutmayacağım bir hikayem olmuştu.”

Galatasaray 2 Hamburg 3 (19 Mart 2009) UEFA Kupası dördüncü turu

“UEFA Kupası dördüncü turunda Hamburg’la eşleşmiştik. İlk maç deplasmanda 1-1 bitmiş, tek golü ben atmıştım. Rövanşta son 30 dakikaya 2-0 önde girdik. Turu atladığımızı düşünüyorduk ve bu da bizi rahatlatıyordu. O kadar kısa sürede üç golü nasıl yediğimizi hatırlayınca bile kendimi kötü hissediyorum!”

Röportaj Hilal Gülyurt