Almanya’nın gelmiş geçmiş en önemli futbolcuları arasında ilk sıralarda bulunan Lothar Matthaus, efsaneleştiği Inter günlerini unutamıyor

Interli eski orta saha oyuncusu “Inter’e bir kez gittikten sonra bir daha hayatınızdan çıkarmanız mümkün değildir” dedi. “Kariyerimin en heyecanlı ve verimli yıllarını Inter’de yaşadım. O dönem Napoli’de oynayan Maradona ile mücadele ettim. İtalyanların arasında kendimi İtalyan gibi hissetmeye başladım. Hâlâ da öyleyim. Bir Alman’dan çok İtalyan gibi yaşıyorum.”

İtalya’nın en popüler spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport’a konuşan “Alman panzeri”, kulübe olan bağlılığını anlatırken kullandığı bazı cümlelerse sevgisinin uçlarda olduğunun kanıtıydı: “Inter’den sonsuza dek vazgeçmeyeceğim. Bu böyle bir aşk. Karınızdan ayrılabilirsiniz ama Inter’den asla! Inter’i bırakmak eşinizden ayrılmaktan daha zor. Bu yüzden sonsuza dek Inter!”