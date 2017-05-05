Roberto Mancini, eski futbolcusu Mario Balotelli’nin kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu

İtalyan teknik adam, birlikte çalıştığı dönemde fark ettiği potansiyelinden dolayı Balotelli ile ilgili beklentilerini yüksek tuttuğunu, hatta Ronaldo’ya rakip olabileceğini düşündüğünü söyledi. “Bununla ilgili yanıldığımı düşünmüyorum. Çok daha iyi bir seviyede olabilirdi. Kendisini suçlaması yanlış olmaz.”

Galatasaray’ın eski teknik direktörü sözlerine şu şekilde devam etti: “Henüz her şey bitmiş değil. 26 yaşında ve önünde kısa sayılamayacak bir dönem daha var. Mario gerçekten çok iyi bir çocuk ama içgüdülerine biraz fazla kulak veriyor.

Mancini’nin söylediklerine Balotelli de cevap verdi: “Benimle ilgili söylediklerinde haklı olduğu birçok nokta var. Onunla geçirdiğim zamanlar benim için çok değerliydi. Birlikte çalıştığım antrenörler arasında en çok onunla ilgili anı biriktirdim. Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğunu kazandığımızda yaşadığımız sevinci tarif etmem zor.”

Balotelli, şampiyonluk kazandıkları 2012 yılında takımına 13 golle destek vermişti. Futbolcu bundan sonra yaptığı Liverpool transferinde saha dışındaki hayatından dolayı sorunlar yaşadı. Bu sezon Nice için 16 gol attı ve bundan önce de ülkesinde bir büyü yaptırarak formuna kavuştuğunu itiraf etti.