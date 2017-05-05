Brezilyalı efsane Roberto Carlos, transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden biri olan Dele Alli’nin en çok eski kulübü Real Madrid’e yakışacağını düşünüyor

Tottenham’da harikalar yaratan futbolcu birçok dünya devinin takımında görmek istediği bir konumda bulunuyor. Onlardan biri de Real Madrid. Her fırsatta Real Madrid’i yücelten açıklamalar yapan Roberto Carlos bu kez kulübüyle birlikte Alli’yi de övdü. “O mükemmel bir oyuncu. Onu seviyorum. İngiltere’de sergilediği müthiş performansı gördüm ve kesinlikle Real Madrid’e yakışacağını düşünüyorum. Elbette imzaya karar verecek taraflardan biri değilim. Böyle bir kararı verirken her şeyden önemli olan futbolcunun ne istediği.”

Real Madrid’in yeni sezonda ihtiyaç duyacağı güçlü orta saha oyuncusu tanımına tam olarak uyan 21 yaşındaki futbolcunun kulübe maliyeti 80 milyon sterlin civarında olacak.