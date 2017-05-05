“Liverpool fark yiyeceğini anladı. Karşılık vermek için 45 dakikaları vardı ama umursamadılar” Efsane futbolcu kariyerini şekillendiren maçları anlattı…

13 Kasım 1981 Flamengo 2 Cobreloa 1

“Düzgün bir oyuncu sahada saldırılara karşılık vermez. Maracana’daki Libertadores Kupası finalinde Cobreloa oyuncuları beni sinirlendirmek istedi. Rövanş maçında oynamamı istemediklerinden, ilk dakikadan itibaren üstüme oynadılar. Onlara hep yeteneklerimle cevap verdim ama öyle bir an geldi ki kontrolümü kaybedecektim. 2-0 öndeydik ve frikik için topun başındaydım. İçlerinden biri gelip parmağını münasip bir yerime soktu! Ona baktım ama tepki vermedim. Sadece öfkeli bir bakış fırlatıp ‘Numaranı alabilir miyim güzelim?’ dedim. Güldü. Adi herif!”

13 Aralık 1981 Flamengo 3 Liverpool 0

“Liverpool, Kıtalarası Kupa’da çok akıllıca (!) oynadı. Bir noktada ne kadar iyi oynadığımızı ve fark yiyeceklerini anladılar. Üst üste üç gol attık ve bize karşılık vermek için 45 dakikaları kalmıştı. Kalecimiz maç boyu yere bile yatmadı. Ben (Kenny) Dalglish’i ve (Graeme) Souness’ı tanıyordum ama onların bizi tanıdığını sanmıyorum. O zaman Libertadores bizim için daha önemliydi çünkü taraftarlarımız kazanmamızı istiyordu ve rekabet çok sertti. Japonya’da Kıtalararası Kupa’yı kazanmak da harikaydı. Takım olarak en iyi maçlarımızdan birini çıkarmıştık.”

5 Temmuz 1982 Brezilya 2 İtalya 3

“Saria Stadyumu’nda yaşadığımız trajedi… Bu maç sadece bizim için değil, futbol için de kötü bir yenilgiydi. İtalyanlar bile o gün bizim daha iyi takım olduğumuzu biliyordu. Bunu söylemekten çekinmiyorum ama o gün biz beş atsak İtalya altıncıyı atardı. Hatalarımızı değerlendirmekte bir an gecikmiyorlardı. Kazansaydık futbol bugün başka bir oyun olurdu. Bu maçtan sonra, Brezilya sonuç odaklı oynamaya başladı. O günden bu yana kendi oyunumuzu oynamak yerine rakibi durdurmaya odaklanmış durumdayız. Herkes bana bu maç hakkında sorular soruyor ama inanın hatırlamaktan hiç hoşlanmıyorum.”

12 Mayıs 1985 Udinese 2 Napoli 2

“Maradona’yla aramızda yedi yaş vardı; bu yüzden en iyi dönemlerimizde rakip olamadık. 1982 Dünya Kupası’nda üzerimde büyük baskı vardı. O daha 21 yaşındaydı. Napoli’de zirveye çıktığında ben 32 yaşındaydım. Udinese’deki son sezonumdu. Harika bir maç çıkarıp iki gol attı. Ben gol atamadım ama ondan aşağı da kalmadım. Hakem maçı düzgün yönetse kazanacaktık. İtalya’daki herkesi ekran başına geçiren bir maçtı. Benim için harika bir anı oldu.”

11 Aralık 1993 Kashima Antlers 6 Tohoku Electric Power 1

“Japonya’nın benim için anlamı büyük. İnsanları sabır ve sevgi dolu. Orada geçirdiğim üç yılda hiç kötü bir anım olmadı. Kariyerimin en iyi golünü Japonya’da röveşatayla attım. Topa vurmak için başka seçeneğim olmadığından yaratıcı davranmam gerekiyordu. Ailem maçlara gelebildiği ve çocuklarım benim izleyecek yaşta olduğu için bir sürü güzel hatıramız oldu. Bu gol de o güzel hatıralar arasında.”